В течение дня возможны задержки поездов до 2-3 часов, - "УЗ" о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Киевской области
Сейчас ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Впрочем, как отмечается, в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.
Актуальная информация - по ссылке: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
Измененные маршруты:
🔹 Через Коростень курсируют поезда:
№1/123 Харьков - Ворохта, Ивано-Франковск
№73 Харьков - Перемышль
№79 Днепр - Львов
№119 Днепр - Холм
№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм - Львов
№24 Холм - Киев
№92 Львов - Киев
№52 Перемышль - Киев
№9/159 Киев - Будапешт, Трускавец
№750 Ужгород - Киев
🔹 Через Триполье-Днепровское - Мироновку:
№22/104 Львов - Харьков, Краматорск
№130/126/90 Мукачево, Перемышль - Полтава, Кременчуг, Киев
№106 Одесса - Киев
№260/258 Чоп, Ясиня - Кременчуг, Кропивницкий
№82/81 Ужгород - Киев
№14 Солотвино - Киев
№716 Перемышль - Киев №716 Перемышль - Киев
№76 Кривой Рог - Киев
№140 Каменец-Подольский - Киев
№139 Киев - Каменец-Подольский
№143/141 Сумы, Чернигов - Рахов
№21/103 Харьков, Краматорск - Львов
№113 Харьков - Львов
№755 Киев - Луцк
№753 Кривой Рог - Киев
№265 Киев - Одесса
№117 Киев - Жмеринка
№715 Киев - Перемышль №715 Киев - Перемышль
За изменениями в пригородном сообщении на Киевщине следить в телеграмм-канале "Укрзализныця: пригородные поезда". (https://t.me/UZprymisky) В частности, на время ограничений между Киевом и Бояркой организовано тактовое движение пригородных поездов.
https://t.me/smolii_ukraine/119271 Андрій Смолій:
джерела «Дзеркала тижня» повідомляють: стався вибух в районі села Калинівка через детонацію *********** під час перевезення залізницею.
https://t.me/smolii_ukraine/119268 Андрій Смолій:
Ось так це виглядало.
Вибухи + зарево від пожежі
А куди дивляться СБУ, ГУР!?
До відома всіх читачів, й досі не припинена діяльність так званої "ветеранської", а по суті - диверсійної російської організації "Союз радянських офіцерів", що складається з відставних вояків радянської армії, що марять реінкарнацією срср та приходом "нової влади", мається на увазі - росії!
Вони з числа так званої "вати" вербують обі поплічників, що в подальшому працюватимуть на користь ворогові у тилу! Вони й до цього були помічені у скоєнні терактів в різних населених пунктах Киівської, Житомирської, Вінницької областей.
Так чому це про-російське кодло ще досі існує, а його учасники, організатори та ватажкі не притягнуті до відповідальності, навіть згідно Закону України "Про декомунізацію"!?!