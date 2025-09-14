В течение дня возможны задержки поездов до 2-3 часов, - "УЗ" о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Киевской области

Сейчас ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Впрочем, как отмечается, в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.

Актуальная информация - по ссылке: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Измененные маршруты:

🔹 Через Коростень курсируют поезда:

№1/123 Харьков - Ворохта, Ивано-Франковск

№73 Харьков - Перемышль

№79 Днепр - Львов

№119 Днепр - Холм

№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм - Львов

№24 Холм - Киев

№92 Львов - Киев

№52 Перемышль - Киев

№9/159 Киев - Будапешт, Трускавец

№750 Ужгород - Киев

🔹 Через Триполье-Днепровское - Мироновку:

№22/104 Львов - Харьков, Краматорск

№130/126/90 Мукачево, Перемышль - Полтава, Кременчуг, Киев

№106 Одесса - Киев

№260/258 Чоп, Ясиня - Кременчуг, Кропивницкий

№82/81 Ужгород - Киев

№14 Солотвино - Киев

№716 Перемышль - Киев

№76 Кривой Рог - Киев

№140 Каменец-Подольский - Киев

№139 Киев - Каменец-Подольский

№143/141 Сумы, Чернигов - Рахов

№21/103 Харьков, Краматорск - Львов

№113 Харьков - Львов

№755 Киев - Луцк

№753 Кривой Рог - Киев

№265 Киев - Одесса

№117 Киев - Жмеринка

№715 Киев - Перемышль

За изменениями в пригородном сообщении на Киевщине следить в телеграмм-канале "Укрзализныця: пригородные поезда". (https://t.me/UZprymisky) В частности, на время ограничений между Киевом и Бояркой организовано тактовое движение пригородных поездов.