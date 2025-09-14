Упродовж дня можливі затримки поїздів до 2-3 годин, - "УЗ" про пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині
Наразі ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Втім, як зазначається, упродовж дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.
Актуальна інформація - за посиланням: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
Змінені маршрути:
🔹 Через Коростень курсують поїзди:
№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ
№73 Харків — Перемишль
№79 Дніпро — Львів
№119 Дніпро — Холм
№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів
№24 Холм — Київ
№92 Львів — Київ
№52 Перемишль — Київ
№9/159 Київ — Будапешт, Трускавець
№750 Ужгород — Київ
🔹 Через Трипілля-Дніпровське — Миронівку:
№22/104 Львів — Харків, Краматорськ
№130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ
№106 Одеса — Київ
№260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький
№82/81 Ужгород — Київ
№14 Солотвино — Київ
№716 Перемишль — Київ
№76 Кривий Ріг — Київ
№140 Кам’янець-Подільський — Київ
№139 Київ — Кам’янець-Подільський
№143/141 Суми, Чернігів — Рахів
№21/103 Харків, Краматорськ — Львів
№113 Харків — Львів
№755 Київ — Луцьк
№753 Кривий Ріг — Київ
№265 Київ — Одеса
№117 Київ — Жмеринка
№715 Київ — Перемишль
За змінами у приміському сполученні на Київщині слідкувати у телеграм-каналі "Укрзалізниця: приміські поїзди". (https://t.me/UZprymisky) Зокрема, на час обмежень між Києвом та Бояркою організовано тактовий рух приміських поїздів.
А куди дивляться СБУ, ГУР!?
До відома всіх читачів, й досі не припинена діяльність так званої "ветеранської", а по суті - диверсійної російської організації "Союз радянських офіцерів", що складається з відставних вояків радянської армії, що марять реінкарнацією срср та приходом "нової влади", мається на увазі - росії!
Вони з числа так званої "вати" вербують обі поплічників, що в подальшому працюватимуть на користь ворогові у тилу! Вони й до цього були помічені у скоєнні терактів в різних населених пунктах Киівської, Житомирської, Вінницької областей.
Так чому це про-російське кодло ще досі існує, а його учасники, організатори та ватажкі не притягнуті до відповідальності, навіть згідно Закону України "Про декомунізацію"!?!