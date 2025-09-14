Враг атаковал Украину ракетой и 58 дронами. Обезврежено 52 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 14 сентября 2025 года войска РФ атаковали баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, и 58-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
"Утром враг атакует новой волной БПЛА с северо-восточного направления. Соблюдайте правила безопасности!", - информируют Воздушные силы.
Суспільне пише таке на основі невідомого джерела з Генштабу:
Українські засоби радіо-електронної боротьби (РЕБ) почали демонструвати кращу ефективність проти цієї ракети.
Цитата того самого джерела:
"Чим швидше рухається ракета, тим важче їй визначити свої координати ракети, і, відповідно, тим більш вона вразлива до впливу засобів радіоперешкод".
Тепер читайте нормальне джерело:
Аеробалістична ракета 9С7760 (Х-47М2) комплексу 9А7660 «Кинжал» заходить на ціль з апогею під кутом 90° зі швидкістю 10000-12000 км/год, гальмуючи до ≈7-8.
Приймачі супутникових сигналів Комета-Р8 в цей час знаходяться в хвостовій частині і дивляться вверх на супутники. Тому, визначати координати не важко бо приймач не рухається в горизонтальній площині відносно супутників
Знаходячись в точці корекції на висотах від 25 до 40 км їй абсолютно начхати на те що там світить на неї з землі
А на таких швидкостях перед ударом по обʼєкту, ракета буде перебувати в зоні дії РЕБ менше секунди
Супутникову навігацію балістичних ракет з гіперзвуковими швидкостями наразі не можливо придушити засобами РЕБ, а навіть якщо і так основою навігації ракети Кинжал є лазерний гіроскоп який і без супутників доведе ракету останні 10-20 км до цілі.
Причина того що ракети Кинжал не влучають в ціль аж ніяк не РЕБ - причина в іншому, розповідати ми про це не будемо.
Полковник ГШ"