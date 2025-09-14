Враг атаковал Украину ракетой и 58 дронами. Обезврежено 52 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 14 сентября 2025 года войска РФ атаковали баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, и 58-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Утром враг атакует новой волной БПЛА с северо-восточного направления. Соблюдайте правила безопасности!", - информируют Воздушные силы.