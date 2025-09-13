РУС
В Киеве тревога из-за атаки дронов, в Киевской области работает ПВО (обновлено)

Днем 13 сентября 2025 года в небе над Киевской областью зафиксированы ударные дроны, работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Между тем, воздушную тревогу также объявили в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остатки российской ракеты Х-69 с боевой частью нашли в поле на Киевщине. ФОТОрепортаж

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, дрон движется в сторону Борисполя.

Обновленная информация

"Внимание! Киев – в районе города вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!", – впоследствии уточнили в Воздушных силах.

Также, как отмечается, есть опасность для Днепра и Житомирщины.

то гербера з камерою, і звісно її неможливо збити.

келлог поїхав, чекаємо скоро потужного обстрілу Столиці (не просто так же рашисти проводять аерозйомку, та ще й без перешкод).
13.09.2025 14:08 Ответить
13.09.2025 14:38 Ответить
По Рівному вже прилетіло.
Навіть ніхто збити не намагався!
13.09.2025 15:51 Ответить
 
 