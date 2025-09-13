В Киеве тревога из-за атаки дронов, в Киевской области работает ПВО (обновлено)
Днем 13 сентября 2025 года в небе над Киевской областью зафиксированы ударные дроны, работают силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Между тем, воздушную тревогу также объявили в Киеве.
По данным мониторинговых телеграмм-каналов, дрон движется в сторону Борисполя.
Обновленная информация
"Внимание! Киев – в районе города вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!", – впоследствии уточнили в Воздушных силах.
Также, как отмечается, есть опасность для Днепра и Житомирщины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
келлог поїхав, чекаємо скоро потужного обстрілу Столиці (не просто так же рашисти проводять аерозйомку, та ще й без перешкод).
Навіть ніхто збити не намагався!