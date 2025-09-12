РУС
Остатки российской ракеты Х-69 с боевой частью нашли в поле в Киевской области. ФОТОрепортаж

Работники сельского хозяйства на Киевщине нашли на подсолнечном поле остатки российской крылатой ракеты Х-69 с боевой частью.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасный предмет, использовав пиротехническую машину тяжелого типа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели на Киевщине обезвредили обломки ракеты с боевой частью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области изъяли остатки ракеты Х-69 с боевой частью
Фото: ГСЧС
Киевская область (4336) крылатые ракеты (903) ГСЧС (5126)
Якби можна було перепакувати та відправити кацапні по курську чи бєлгороду. Краще б на мААЦкву, але то пока що далеко та і ***** майже все пво те що залишилось до мордору стягнув.
