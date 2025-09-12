Остатки российской ракеты Х-69 с боевой частью нашли в поле в Киевской области. ФОТОрепортаж
Работники сельского хозяйства на Киевщине нашли на подсолнечном поле остатки российской крылатой ракеты Х-69 с боевой частью.
Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасный предмет, использовав пиротехническую машину тяжелого типа.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грицько Злий
показать весь комментарий12.09.2025 16:02 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль