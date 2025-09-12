Остатки российской ракеты Х-69 с боевой частью нашли в поле в Киевской области. ФОТОрепортаж

Работники сельского хозяйства на Киевщине нашли на подсолнечном поле остатки российской крылатой ракеты Х-69 с боевой частью.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасный предмет, использовав пиротехническую машину тяжелого типа.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС