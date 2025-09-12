УКР
Залишки російської ракети Х-69 з бойовою частиною знайшли у полі на Київщині. ФОТОрепортаж

Працівники сільського господарства на Київщині знайшли на соняшниковому полі залишки російської крилатої ракети Х-69 з бойовою частиною.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечний предмет, використавши піротехнічну машину важкого типу.

На Київщині вилучили залишки ракети Х-69 з бойовою частиною
Фото: ДСНС
Якби можна було перепакувати та відправити кацапні по курську чи бєлгороду. Краще б на мААЦкву, але то пока що далеко та і ***** майже все пво те що залишилось до мордору стягнув.
показати весь коментар
12.09.2025 16:02 Відповісти
 
 