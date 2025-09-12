Залишки російської ракети Х-69 з бойовою частиною знайшли у полі на Київщині. ФОТОрепортаж

Працівники сільського господарства на Київщині знайшли на соняшниковому полі залишки російської крилатої ракети Х-69 з бойовою частиною.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечний предмет, використавши піротехнічну машину важкого типу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС