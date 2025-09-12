Залишки російської ракети Х-69 з бойовою частиною знайшли у полі на Київщині. ФОТОрепортаж
Працівники сільського господарства на Київщині знайшли на соняшниковому полі залишки російської крилатої ракети Х-69 з бойовою частиною.
Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечний предмет, використавши піротехнічну машину важкого типу.
