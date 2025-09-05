Рятувальники на Київщині знешкодили уламки ракети з бойовою частиною. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У полі в Білоцерківському районі виявили уламки російської ракети Х-101 з бойовою частиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Офіцер-рятувальник Медвинської територіальної громади під час обстеження встановив, що знайдені уламки належать ракеті типу Х-101 та зафіксував наявність бойової частини.
Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет.
"Закликаємо кожного бути уважним та обережним. У разі виявлення підозрілих предметів категорично забороняється торкатися їх або переміщати. Про небезпечні знахідки негайно повідомляйте за номерами 101 або 102", - звернулися в ДСНС до громадян.
