Спасатели на Киевщине обезвредили обломки ракеты с боевой частью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В поле в Белоцерковском районе обнаружили обломки российской ракеты Х-101 с боевой частью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Офицер-спасатель Медвинской территориальной громады при обследовании установил, что найденные обломки принадлежат ракете типа Х-101 и зафиксировал наличие боевой части.









Саперы изъяли и обезвредили опасный предмет.

"Призываем каждого быть внимательным и осторожным. В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается касаться их или перемещать. Об опасных находках немедленно сообщайте по номерам 101 или 102", - обратились в ГСЧС к гражданам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обезврежена боевая часть сбитой ракеты X-69, упавшей возле дома в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж