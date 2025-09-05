РУС
Спасатели на Киевщине обезвредили обломки ракеты с боевой частью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В поле в Белоцерковском районе обнаружили обломки российской ракеты Х-101 с боевой частью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Офицер-спасатель Медвинской территориальной громады при обследовании установил, что найденные обломки принадлежат ракете типа Х-101 и зафиксировал наличие боевой части.

Обезвреживание ракеты в Белоцерковском районе
Обезвреживание ракеты в Белоцерковском районе
Обезвреживание ракеты в Белоцерковском районе
Обезвреживание ракеты в Белоцерковском районе

Саперы изъяли и обезвредили опасный предмет.

"Призываем каждого быть внимательным и осторожным. В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается касаться их или перемещать. Об опасных находках немедленно сообщайте по номерам 101 или 102", - обратились в ГСЧС к гражданам.

Киевская область (4319) ГСЧС (5119) сапер (152)
