РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10824 посетителя онлайн
Новости Фото Обезвреживание ракет и дронов
2 264 2

Обезврежена боевая часть сбитой ракеты X-69, упавшей возле дома в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Саперы ликвидировали боевую часть сбитой российской ракеты X-69, упавшей возле жилого дома в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что она могла сдетонировать в любой момент.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины идентифицировали объект и с помощью специального манипулятора загрузили в автомобиль для транспортировки и дальнейшего уничтожения в безопасных условиях", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты ударили дроном по спасателям, которые ликвидировали пожар в Никополе: пострадали три сотрудника ГСЧС и двое гражданских. ФОТОрепортаж

Боевую часть ракеты X-69 обезвредили в Киеве
Боевую часть ракеты X-69 обезвредили в Киеве
Боевую часть ракеты X-69 обезвредили в Киеве

Автор: 

Киев (25892) крылатые ракеты (892) ракеты (3665) ГСЧС (5074)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страшно подумати , якби така ракета впала на будинок
Виродок кремлівський , який ненавидить ні
показать весь комментарий
21.07.2025 17:26 Ответить
продовження
Ні чужих , ні своїх щоб ти су@ка здох і горів в пеклі 😠
показать весь комментарий
21.07.2025 17:27 Ответить
 
 