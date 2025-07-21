Обезврежена боевая часть сбитой ракеты X-69, упавшей возле дома в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Саперы ликвидировали боевую часть сбитой российской ракеты X-69, упавшей возле жилого дома в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что она могла сдетонировать в любой момент.
"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины идентифицировали объект и с помощью специального манипулятора загрузили в автомобиль для транспортировки и дальнейшего уничтожения в безопасных условиях", - говорится в сообщении.
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Виродок кремлівський , який ненавидить ні
Ні чужих , ні своїх щоб ти су@ка здох і горів в пеклі 😠