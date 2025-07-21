Обезврежена боевая часть сбитой ракеты X-69, упавшей возле дома в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Саперы ликвидировали боевую часть сбитой российской ракеты X-69, упавшей возле жилого дома в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что она могла сдетонировать в любой момент.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины идентифицировали объект и с помощью специального манипулятора загрузили в автомобиль для транспортировки и дальнейшего уничтожения в безопасных условиях", - говорится в сообщении.

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