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Новини Фото Знешкодження ракет і дронів
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Знешкоджено бойову частину збитої ракети X-69, що впала біля будинку в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сапери ліквідували бойову частину збитої російської ракети X-69, що впала біля житлового будинку в Києві.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вона могла здетонувати будь-якої миті.

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували об'єкт і за допомогою спеціального маніпулятора завантажили до автомобіля для транспортування й подальшого знищення у безпечних умовах", - йдеться в повідомленні.

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Бойову частину ракети X-69 знешкодили у Києві
Бойову частину ракети X-69 знешкодили у Києві
Бойову частину ракети X-69 знешкодили у Києві

Автор: 

Київ (19906) крилаті ракети (1083) ракети (4126) ДСНС (5215)


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Страшно подумати , якби така ракета впала на будинок
Виродок кремлівський , який ненавидить ні
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21.07.2025 17:26 Відповісти
продовження
Ні чужих , ні своїх щоб ти су@ка здох і горів в пеклі 😠
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21.07.2025 17:27 Відповісти
 
 