Знешкоджено бойову частину збитої ракети X-69, що впала біля будинку в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Сапери ліквідували бойову частину збитої російської ракети X-69, що впала біля житлового будинку в Києві.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вона могла здетонувати будь-якої миті.
"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували об'єкт і за допомогою спеціального маніпулятора завантажили до автомобіля для транспортування й подальшого знищення у безпечних умовах", - йдеться в повідомленні.
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Виродок кремлівський , який ненавидить ні
Ні чужих , ні своїх щоб ти су@ка здох і горів в пеклі 😠