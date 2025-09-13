У Києві тривога через атаку дронів, на Київщині працює ППО (оновлено)

Вдень 13 вересня 2025 року у небі над Київщиною зафіксовано ударні дроні, працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, повітряну тривогу також оголосили у Києві.

За даними моніторингових телеграм-каналів, дрон рухається у бік Борисполя.

Оновлена інформація

"Увага! Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - згодом уточнили у Повітряних силах.

Також, як зазначається, наразі є небезпека для Дніпра і Житомирщини.