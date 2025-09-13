У Києві тривога через атаку дронів, на Київщині працює ППО (оновлено)
Вдень 13 вересня 2025 року у небі над Київщиною зафіксовано ударні дроні, працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, повітряну тривогу також оголосили у Києві.
За даними моніторингових телеграм-каналів, дрон рухається у бік Борисполя.
Оновлена інформація
"Увага! Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - згодом уточнили у Повітряних силах.
Також, як зазначається, наразі є небезпека для Дніпра і Житомирщини.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
келлог поїхав, чекаємо скоро потужного обстрілу Столиці (не просто так же рашисти проводять аерозйомку, та ще й без перешкод).