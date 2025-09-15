Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 095 520 человек (+910 за сутки), 11 184 танка, 32 784 артсистемы, 23 269 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1095520 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1095520 (+910) человек
танков - 11184 (+0) ед
боевых бронированных машин - 23269 (+2) ед
артиллерийских систем - 32784 (+35) ед
РСЗО - 1488 (+1) ед
средства ПВО - 1217 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 59409 (+323)
крылатые ракеты - 3718 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 61698 (+84)
специальная техника - 3965 (+1)
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Безпілотники з початку вересня 4 тисячі, 38 тисяч з початку року, а загалом вийшли на ювілейну пряму. Тобто з ювілейних 60 тис 39 буде цьогорічним, без малого в два рази більше ніж за три попередні роки
123! одиниці знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 2. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 095 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.