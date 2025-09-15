Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 095 520 человек (+910 за сутки), 11 184 танка, 32 784 артсистемы, 23 269 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1095520 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1095520 (+910) человек

танков - 11184 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23269 (+2) ед

артиллерийских систем - 32784 (+35) ед

РСЗО - 1488 (+1) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 59409 (+323)

крылатые ракеты - 3718 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61698 (+84)

специальная техника - 3965 (+1)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток на фронте 172 боестолкновения, - Генштаб