3 161 6

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 095 520 человек (+910 за сутки), 11 184 танка, 32 784 артсистемы, 23 269 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1095520 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1095520 (+910) человек

танков - 11184 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23269 (+2) ед

артиллерийских систем - 32784 (+35) ед

РСЗО - 1488 (+1) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 59409 (+323)

крылатые ракеты - 3718 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61698 (+84)

специальная техника - 3965 (+1)

Потери врага 14 сентября
Фото: Генштаб ВСУ

армия РФ (20534) Генштаб ВС (6948) ликвидация (4052) уничтожение (7908)
Танків нуль,вати full
15.09.2025 07:42 Ответить
Знищувати рсзв ми "не бросим" 1-4-8-8. Файно
15.09.2025 08:09 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
15.09.2025 08:18 Ответить
1 300 день триденної війни.
Безпілотники з початку вересня 4 тисячі, 38 тисяч з початку року, а загалом вийшли на ювілейну пряму. Тобто з ювілейних 60 тис 39 буде цьогорічним, без малого в два рази більше ніж за три попередні роки
15.09.2025 08:58 Ответить
Минув 4226 день москальсько-української війни.
123! одиниці знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 2. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 095 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
15.09.2025 09:10 Ответить
15.09.2025 09:11 Ответить
 
 