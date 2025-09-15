Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 095 520 осіб (+910 за добу), 11 184 танки, 32 784 артсистеми, 23 269 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1095520 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1095520 (+910) осіб
танків – 11184 (+0) од
бойових броньованих машин – 23269 (+2) од
артилерійських систем – 32784 (+35) од
РСЗВ – 1488 (+1) од
засоби ППО – 1217 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323)
крилаті ракети – 3718 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 61698 (+84)
спеціальна техніка – 3965 (+1)
Василь Воробець
Ciclon
Дмитро Черних #470343
