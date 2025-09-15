УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10365 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
1 648 3

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 095 520 осіб (+910 за добу), 11 184 танки, 32 784 артсистеми, 23 269 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1095520 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1095520 (+910) осіб 

танків  – 11184 (+0) од

бойових броньованих машин  – 23269 (+2) од

артилерійських систем   – 32784 (+35) од

РСЗВ – 1488 (+1) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів  – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери  – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61698 (+84)

спеціальна техніка – 3965 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на фронті 172 боєзіткнення, - Генштаб

Втрати ворога 14 вересня
Фото: Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (18686) Генштаб ЗС (7253) ліквідація (4444) знищення (8225)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Танків нуль,вати full
показати весь коментар
15.09.2025 07:42 Відповісти
Знищувати рсзв ми "не бросим" 1-4-8-8. Файно
показати весь коментар
15.09.2025 08:09 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
15.09.2025 08:18 Відповісти
 
 