Часть Запорожского района обесточена из-за обстрела. Под ударами РФ 17 населенных пунктов

Часть Запорожского района в результате ночного вражеского обстрела осталась без электроснабжения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Балабино обесточено полностью, Кушугум - частично - итого без света остаются почти 4900 абонентов.

"Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения громады. Работы должны быть завершены до конца дня", - уточнил Федоров.

Обстрелы Запорожской ОГА за сутки

По данным ОВА, всего в течение суток оккупанты нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ совершили 9 авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному, Успеновке, Красному и Белогорью.

"398 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Магдалиновку, Таврическое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новоандреевку, Преображенку и Успеновку", - говорится в сообщении.

9 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Запорожья, Кушугума, Орехова, Новоданиловки, Малой Токмачки и Красного.

191 артиллерийский удар нанесен по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Червоного.