Частина Запорізького району знеструмлена через обстріл. Під ударами РФ 17 населених пунктів

Частина Запорізького району внаслідок нічного ворожого обстрілу залишилася без електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Балабино знеструмлене повністю, Кушугум - частково - разом без світла залишаються майже 4900 абонентів.

"Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання громади. Роботи мають бути завершені до кінця дня", - уточнив Федоров.

Обстріли Запорізької ОВА за добу

За даними ОВА, загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Успенівці, Червоному та Білогірʼю.

"398 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Магдалинівку, Таврійське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Преображенку та Успенівку", - йдеться у повідомленні.

9 обстрілів із РСЗВ завдано по території Запоріжжя, Кушугума, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки та Червоного.

191 артилерійського удару завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного