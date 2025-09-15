Киберспециалисты ГУР сорвали местные выборы в РФ: DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы
Многие россияне не смогли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов в регионах России. Киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на ресурсы российской Центральной избирательной комиссии в так называемый "единый день голосования" 14 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Целью кибератаки стало препятствование проведению онлайн-голосования на российских выборах, которые захватническая власть проводит в том числе на временно захваченных территориях Украины. Мощная DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы, задействованные в проведении незаконных выборов.
В результате атаки некоторое время была парализована работа цифровых сервисов, на которых проводилось онлайн-голосование. Многие россияне не смогли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов в регионах РФ.
