Киберспециалисты ГУР сорвали местные выборы в РФ: DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы

Киберспециалисты ГУР сорвали местные выборы в РФ

Многие россияне не смогли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов в регионах России. Киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на ресурсы российской Центральной избирательной комиссии в так называемый "единый день голосования" 14 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Целью кибератаки стало препятствование проведению онлайн-голосования на российских выборах, которые захватническая власть проводит в том числе на временно захваченных территориях Украины. Мощная DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы, задействованные в проведении незаконных выборов.

В результате атаки некоторое время была парализована работа цифровых сервисов, на которых проводилось онлайн-голосование. Многие россияне не смогли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов в регионах РФ.

Автор: 

выборы (24781) россия (97183) кибербезопасность (680) ГУР (590)
які вибори? там все наперед написано
показать весь комментарий
15.09.2025 13:08 Ответить
Було б що зривати.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:09 Ответить
Привіт ОПі і Єрмаку? 😊 Це фахівці показали, що вибори через Дію - то туфта!
показать весь комментарий
15.09.2025 13:11 Ответить
Сильний удар по рассєянскій демократії. Почалися массові волнєнія
показать весь комментарий
15.09.2025 13:11 Ответить
Це фантастика - хакерам вдалося зірвати голосування на пеньках, результати якого вже давно відомі?
показать весь комментарий
15.09.2025 13:12 Ответить
Пуйло просто в паніці напевно
показать весь комментарий
15.09.2025 13:27 Ответить
Зривати треба не голосування, а рахування. Хоча і це не допоможе. Бо протоколи "з мокрими печатками" знаходяться в ЦВК задовго до голосування.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:28 Ответить
Краще б проDDOSили останкінську телевежу. Запустили щось прикольне, типу танцювальних відосиків від котиків ЗСУ. Там б вся сросія, яка має телевізори, вср@лась б.

Їх морально треба теж знищувати.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:30 Ответить
 
 