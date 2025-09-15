Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в РФ: DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси
Багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах Росії. Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської Центральної виборчої комісії у так званий "єдиний день голосування" 14 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Метою кібератаки стало перешкоджання проведенню онлайн-голосування на російських виборах, які загарбницька влада проводить в тому числі на тимчасово захоплених територіях України. Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів.
Унаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів, на яких проводилося онлайн-голосування. Багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах РФ.
Їх морально треба теж знищувати.