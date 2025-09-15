УКР
Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в РФ: DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси

Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в РФ

Багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах Росії. Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської Центральної виборчої комісії у так званий "єдиний день голосування" 14 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Метою кібератаки стало перешкоджання проведенню онлайн-голосування на російських виборах, які загарбницька влада проводить в тому числі на тимчасово захоплених територіях України. Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів.

Унаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів, на яких проводилося онлайн-голосування. Багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кібербезпека стає ключовим фактором довіри до фінансових онлайн-сервісів, - експерти

Автор: 

вибори (6742) росія (67711) кібербезпека (1181) ГУР (672)
Топ коментарі
+8
Сильний удар по рассєянскій демократії. Почалися массові волнєнія
15.09.2025 13:11 Відповісти
+7
Привіт ОПі і Єрмаку? 😊 Це фахівці показали, що вибори через Дію - то туфта!
15.09.2025 13:11 Відповісти
+5
Було б що зривати.
15.09.2025 13:09 Відповісти
які вибори? там все наперед написано
15.09.2025 13:08 Відповісти
15.09.2025 13:09 Відповісти
15.09.2025 13:11 Відповісти
Опа та дєрмак вибори так й проведуть.
15.09.2025 14:46 Відповісти
15.09.2025 13:11 Відповісти
Це фантастика - хакерам вдалося зірвати голосування на пеньках, результати якого вже давно відомі?
15.09.2025 13:12 Відповісти
Пуйло просто в паніці напевно
15.09.2025 13:27 Відповісти
Зривати треба не голосування, а рахування. Хоча і це не допоможе. Бо протоколи "з мокрими печатками" знаходяться в ЦВК задовго до голосування.
15.09.2025 13:28 Відповісти
Краще б проDDOSили останкінську телевежу. Запустили щось прикольне, типу танцювальних відосиків від котиків ЗСУ. Там б вся сросія, яка має телевізори, вср@лась б.

Їх морально треба теж знищувати.
15.09.2025 13:30 Відповісти
Щоб полегшити задачу, для нас кацапи розробили "Дію".
15.09.2025 15:09 Відповісти
 
 