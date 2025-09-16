Рада поддержала создание Специализированного окружного админсуда и Специализированного апелляционного админсуда

Верховная Рада приняла законопроект о создании Специализированного окружного административного суда, Специализированного апелляционного административного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 239 нардепов.

В пресс-службе парламента пояснили, что проект закона разработан во исполнение требований Конституции Украины, Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно правовых основ образования и функционирования Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда" для начала деятельности упомянутых судов.

"Конкурс на занятие должностей судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда объявляется Высшей квалификационной комиссией судей Украины в течение одного месяца со дня вступления в силу закона Украины о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда. С целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия кандидата на должность судьи Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда критериям добропорядочности и профессиональной компетентности для целей квалификационного оценивания образуется и действует Экспертный совет", - говорится в сообщении.

Создание суда по рассмотрению публичных споров, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике от 11 декабря 2024 года, Отчетом Европейской комиссии по Украине от 30 октября 2024 года, Планом Украины (Ukraine Facility), Дорожной картой по вопросам верховенства права и охватывается стандартами Совета Европы, добавили там.