Рада підтримала утворення Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 239 нардепів.

У пресслужбі парламенту пояснили, що проєкт закону розроблено на виконання вимог Конституції України, Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких інших законодавчих актів України щодо правових засад утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду" для започаткування діяльності згаданих судів.

"Конкурс на зайняття посад суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду оголошується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України протягом одного місяця з дня набрання чинності законом України щодо утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності кандидата на посаду судді Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду критеріям доброчесності та професійної компетентності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється і діє Експертна рада", - йдеться в повідомленні.

Створення суду з розгляду публічних спорів, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику від 11 грудня 2024 року, Звітом Європейської комісії щодо України від 30 жовтня 2024 року, Планом України (Ukraine Facility), Дорожньою картою з питань Верховенства права та охоплюється стандартами Ради Європи, додали там.