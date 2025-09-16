"Это настоящая подземная школа" - мэр Каменского Белоусов о новом укрытии в гимназии

Ко Дню города в Каменском открыли новое укрытие в гимназии №12. Его построили "с нуля" за счет государственного бюджета. За счет городского бюджета обеспечили укрытие мебелью и оснащением. Об этом написал на своей странице в Facebook городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Со страницы Андрея Белоусова в Facebook

"Это настоящая подземная школа площадью более 1000 квадратных метров. Здесь есть учебные кабинеты, медицинский пункт, комната для питания и отдыха, санузлы и актовый зал. Укрытие оборудовано современной системой вентиляции, обеспечено связью, интернетом и всеми необходимыми коммуникациями. Над ним построили многофункциональный спортивный стадион. Отныне все ученики гимназии смогут учиться в одну смену", - отметил Белоусов.

Учебный класс в укрытии гимназии №12 в Каменском

Также за счет государственной субвенции продолжают строительство укрытия в лицее №22, которое должны завершить до конца года.

По словам мэра Каменского, особое внимание уделяют безопасности учеников. Постоянно совершенствуют укрытия.

"Только в этом году модернизировали и расширили укрытия в 12 учебных заведениях. Несмотря на войну, которая длится уже более трех лет, наш город сохранил полноценный образовательный процесс. Потому что мы понимаем: образование детей - это будущее страны", - подчеркнул Белоусов.

Над укрытием построили многофункциональный спортивный стадион

Санузел в укрытии гимназии №12, г. Каменское