"Це справжня підземна школа" - мер Кам’янського Білоусов про нове укриття в гімназії

До Дня міста у Кам'янському відкрили нове укриття у гімназії №12. Його збудували "з нуля" за рахунок державного бюджету. Коштом міського бюджету забезпечили укриття меблями та оснащенням. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

"Це справжня підземна школа площею понад 1000 квадратних метрів. Тут є навчальні кабінети, медичний пункт, кімната для харчування та відпочинку, санвузли й актова зала. Укриття обладнане сучасною системою вентиляції, забезпечене зв'язком, інтернетом і всіма необхідними комунікаціями. Над ним побудували багатофункціональний спортивний стадіон. Відтепер усі учні гімназії зможуть навчатися в одну зміну", - зазначив Білоусов.

Навчальний клас в укритті гімназії №12 у Кам'янському

Також за рахунок державної субвенції продовжують будівництво укриття у ліцеї №22, яке мають завершити до кінця року.

За словами мера Кам'янського, особливу увагу приділяють безпеці учнів. Постійно вдосконалюють укриття.

"Лише цього року модернізували та розширили укриття у 12 навчальних закладах. Попри війну, яка триває вже понад три роки, наше місто зберегло повноцінний освітній процес. Бо ми розуміємо: освіта дітей - це майбутнє країни", - наголосив Білоусов.

Над укриттям побудували багатофункціональний спортивний стадіон

Санвузол в укритті гімназії №12, м. Кам'янське