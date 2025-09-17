РУС
Комиссии Киевсовета одобрили обращение к президенту об увольнении главы Деснянской РГА Бахматова за нападение на женщину

обращение Киевсовета об увольнении Бахматова

Комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления на сегодняшнем заседании поддержала обращение к президенту и первой леди об увольнении главы Деснянской РГА Максима Бахматова, который напал на женщину на публичном мероприятии и нанес ей телесные повреждения.

Депутаты считают такие действия представителя президента противоправными и аморальными, а также дискредитирующими власть в целом.

"В связи с противоправными и аморальными действиями председателя Деснянской РГА, мы, депутаты и депутаты Киевского городского совета, выражаем Максиму Бахматову недоверие и считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с ним, как с представителем центральной власти, который выполняет делегированные Киевским городским советом полномочия. В связи с этим мы обращаемся к Вам, господин Президент, как к лицу, которое назначает и увольняет глав райгосадминистраций, с требованием немедленно уволить Максима Бахматова с должности председателя Деснянской районной государственной администрации города Киева. Мы также обращаемся к Первой леди Украины Елене Зеленской с просьбой публично поддержать позицию по недопущению насилия в политике и обеспечению равных прав и уважения к женщинам во власти", - говорится в обращении Киевсовета.

Депутаты также настаивают на немедленном реагировании и отмечают, что дальнейшее "пребывание Максима Бахматова в должности председателя Деснянской РГА дискредитирует органы государственной власти и лично Президента Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против главы Деснянского района Киева Бахматова полиция открыла уголовное производство, - Старостенко

Ранее проект решения Киевсовета об обращении к президенту об увольнении Бахматова поддержала комиссия по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.

Как сообщалось, 27 августа глава Деснянского района столицы Максим Бахматов во время публичного мероприятия набросился на депутата Киевсовета, заместителя мэра Киева Анну Старостенко из-за того, что она хотела взять слово и подошла к микрофону.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис Президента дать оценку члену своей команды, а правоохранителей - квалифицировать действия этого чиновника по закону.

Партия "УДАР Виталия Кличко", от которой баллотировалась в Киевсовет Анна Старостенко, также требует немедленного увольнения Бахматова.

Найбільш дієвий спосіб-"сталевий молот".
17.09.2025 18:48 Ответить
У слуг уродів і їх холуїв в нашій краіні дуже розвинена наглість
і вседозволеність !!
Вони добре усвідомлюють , що їм за це нічого не буде ,
так як у Зе - закон для опозиціонерів , а для своїх лафа 😡
17.09.2025 18:51 Ответить
Бахматова слуги готують на посаду мера Києва.
17.09.2025 19:02 Ответить
Бидло та злидня зкацаплена, яку з опу прилаштували на гроші, вчинила напад на жінку України!
17.09.2025 19:36 Ответить
Хто на кого напав 🤣🥷🏾🤣
17.09.2025 19:41 Ответить
Денис Бахматов - надежный солдат Президента. Умен, спортивен, обладает навыками единоборств.
17.09.2025 20:46 Ответить
Боксер Київ занедбав, організавав дерибан землі зі своїм кумом, а ця почвара Бахматов геть доб'є.
17.09.2025 20:49 Ответить
 
 