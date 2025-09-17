РУС
Дрон ВСУ разорвал на куски оккупанта в "кикиморе" посреди поля. ВИДЕО

Украинские военные обнаружили российского солдата, который пытался незаметно передвигаться по открытому полю в камуфляжной "кикиморе".
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская цель была зафиксирована с помощью беспилотника, после чего по ней был нанесен прицельный удар.

Взрыв был настолько мощный, что оккупанта вместе с "кикиморрой" разорвало в клочья. Кадры с места поражения распространяются в сети.

"Идти в "кикиморе" посреди поля было плохой идеей", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Бойцы 45-й артбригады уничтожили более десяти оккупантов на мотоциклах и квадроциклах. ВИДЕО

армия РФ (20585) уничтожение (7936) fvp-дрон (206)
Топ комментарии
+10
****..те хлопці москалів..
17.09.2025 18:59 Ответить
+9
17.09.2025 19:41 Ответить
+5
Интересно, когда свиньи и собаки едят дохлых свинособак, они сами мутируют или нет?
17.09.2025 18:59 Ответить
****..те хлопці москалів..
17.09.2025 18:59 Ответить
Интересно, когда свиньи и собаки едят дохлых свинособак, они сами мутируют или нет?
17.09.2025 18:59 Ответить
Вони зайві хромосоми випльовують.
17.09.2025 19:13 Ответить
навряд чи. Коти точно залишаються котами.
17.09.2025 19:14 Ответить
"Мутируют"... Вони стають ЛЮДОЇДАМИ... Намучимося ми ще з цією звіриною... Відстрілювать їх прийдеться, після війни...
17.09.2025 19:21 Ответить
І "русскій дух" через зад випукують
17.09.2025 19:35 Ответить
! ... !
17.09.2025 19:54 Ответить
Поле пустує ,необроблене.
17.09.2025 19:18 Ответить
Злидня ****** з московії, вдерся із зброєю убивати Мирних Українців!
Ось тобі й результат для орка, двіжухи від ******!!
17.09.2025 19:34 Ответить
Розрив москаля під prodigy хто міг колись таке придумати?
17.09.2025 19:39 Ответить
Іскуство однако.
17.09.2025 19:52 Ответить
17.09.2025 19:41 Ответить
Чудовий приклад для россіян.
17.09.2025 19:56 Ответить
Шикарний фільм-фентезі "Прєвращеніє", сюжет коротко - із кікімори в бєлую-ладу-каліну. Всьо !
17.09.2025 19:51 Ответить
Дуже легко здохла свинособака...На жаль..
17.09.2025 20:18 Ответить
Це секрет українських чорноземів. Ми з цими андрофагами воюємо вже 300 років.
17.09.2025 21:31 Ответить
 
 