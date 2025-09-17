Дрон ВСУ разорвал на куски оккупанта в "кикиморе" посреди поля. ВИДЕО

Украинские военные обнаружили российского солдата, который пытался незаметно передвигаться по открытому полю в камуфляжной "кикиморе".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская цель была зафиксирована с помощью беспилотника, после чего по ней был нанесен прицельный удар.

Взрыв был настолько мощный, что оккупанта вместе с "кикиморрой" разорвало в клочья. Кадры с места поражения распространяются в сети.

"Идти в "кикиморе" посреди поля было плохой идеей", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Бойцы 45-й артбригады уничтожили более десяти оккупантов на мотоциклах и квадроциклах. ВИДЕО