Дрон ВСУ разорвал на куски оккупанта в "кикиморе" посреди поля. ВИДЕО
Украинские военные обнаружили российского солдата, который пытался незаметно передвигаться по открытому полю в камуфляжной "кикиморе".
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская цель была зафиксирована с помощью беспилотника, после чего по ней был нанесен прицельный удар.
Взрыв был настолько мощный, что оккупанта вместе с "кикиморрой" разорвало в клочья. Кадры с места поражения распространяются в сети.
"Идти в "кикиморе" посреди поля было плохой идеей", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+10 Ирина Александра
показать весь комментарий17.09.2025 18:59 Ответить Ссылка
+9 Перехватчик
показать весь комментарий17.09.2025 19:41 Ответить Ссылка
+5 Green Bill #603485
показать весь комментарий17.09.2025 18:59 Ответить Ссылка
Ось тобі й результат для орка, двіжухи від ******!!