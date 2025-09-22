РУС
Украинские защитники установили флаги в Алексеевке Сумской области и восстанавливают там контроль. ВИДЕО

Украинские военные установили флаги в разных точках села Алексеевка в Сумской области: бойцы постепенно восстанавливают контроль над населенным пунктом.

Об этом сообщили воины 225-го отдельного штурмового батальона, информирует Цензор.НЕТ.

Военные отмечают, что россияне пытаются обороняться, но тщетно. Защитники ликвидируют врага, а отступить он не способен.

22.09.2025 11:25 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!! Смерть оркам ****** в Україні!!
22.09.2025 11:38 Ответить
Знаю що забанять, але чи впевнені Ви, що хлопці, що звільняють зараз Олексіївку, дійсно голосували саме за того політичного діяча та ті гасла, які Ви їм зараз нав'язуєте? Хоча, якщо Ви один з них, то жодних питань. Слава Воїну!
22.09.2025 11:47 Ответить
Армія! Мова! Віра! Так а що вам не до вподоби?
22.09.2025 12:21 Ответить
Вам же сказали: це передвиборчий лозунг певного кандидата. Якщо хлопці за ту людину не голосували, то чи доречно зараз лунати цим лозунгам? Ще б "Почую кожного" написали.
22.09.2025 12:26 Ответить
«Ніколай», попий бояри і за парєбрікам скігли з якунОвощем!! ******, таких залучає до загонів «штормів»!!
Зміни аватарку, злидня!!
22.09.2025 12:34 Ответить
А як тут можна змінити аватару? Бо не дуже знаюся на айті, підкажіть. Завчасно дякую.
22.09.2025 12:40 Ответить
А шо такое?!? А де всі "вітязі" віку 18-30 років, під 2 метри, з ідеальним зростом, ідеальним здоров'ям та відточеними десантно-штурмовими навичками, які ніби-то були в кількості 5 десантно-штурмових дивійзій? Невже правда, що всі "вітязі" переважно передохли ще в 2022 році, під час спроб штурмів Києва, впертих штурмів Мар`їнки/Авдіївки, "успішного жесту доброї волі" на Херсонщіни (куди нагнали 3 з 5 дивізій ДШВ засрашки в надії втримати плацдарм на правому березі Дніпра) тощо? Та не може бути, що основний контингент поповнення штурмових підрозділів засрашки останніх 2.5 років - то туберкульозні зк, пенсіонери, соч, інваліди, недоліковані поранені, дурники-олігофрени з боржників, що підписали контракти і через 3 дні опинились в штурмових підрозділах без будь-яких навичок навіть обслуговування автомата, тощо.

Ай-яй-яй... Це точно про армію "енергетичної наддержави"?
22.09.2025 12:38 Ответить
 
 