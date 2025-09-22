Украинские защитники установили флаги в Алексеевке Сумской области и восстанавливают там контроль. ВИДЕО

Украинские военные установили флаги в разных точках села Алексеевка в Сумской области: бойцы постепенно восстанавливают контроль над населенным пунктом.

Об этом сообщили воины 225-го отдельного штурмового батальона, информирует Цензор.НЕТ.

Военные отмечают, что россияне пытаются обороняться, но тщетно. Защитники ликвидируют врага, а отступить он не способен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ освободили село Новоэкономическое на Донетчине и подняли там флаг Украины, - Генштаб. ВИДЕО