Украинские защитники установили флаги в Алексеевке Сумской области и восстанавливают там контроль. ВИДЕО
Украинские военные установили флаги в разных точках села Алексеевка в Сумской области: бойцы постепенно восстанавливают контроль над населенным пунктом.
Об этом сообщили воины 225-го отдельного штурмового батальона, информирует Цензор.НЕТ.
Военные отмечают, что россияне пытаются обороняться, но тщетно. Защитники ликвидируют врага, а отступить он не способен.
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!! Смерть оркам ****** в Україні!!
Зміни аватарку, злидня!!
Ай-яй-яй... Це точно про армію "енергетичної наддержави"?