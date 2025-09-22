В оккупированном Северодонецке дрон попал в военный грузовик на автозаправке. ВИДЕО
В оккупированном Северодонецке БПЛА попал в военный грузовик, который находился на заправке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с места происшествия видно, что грузовик охвачен огнем, а поблизости видно пожарный автомобиль.
Так і хочеться крикнути: - Доколє ???