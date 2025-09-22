РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 857 7

В оккупированном Северодонецке дрон попал в военный грузовик на автозаправке. ВИДЕО

В оккупированном Северодонецке БПЛА попал в военный грузовик, который находился на заправке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с места происшествия видно, что грузовик охвачен огнем, а поблизости видно пожарный автомобиль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вокруг оккупированного Северодонецка продолжаются лесные пожары: У рашистов не хватает средств для тушения

Автор: 

АЗС (393) пожар (6038) Северодонецк (605) дроны (4743)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І це прекрасно
показать весь комментарий
22.09.2025 14:32 Ответить
Нікак, чего московіти, хотят запаліть, Абдула????
показать весь комментарий
22.09.2025 14:34 Ответить
Там ще й наша заправка залишилась цілою?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:37 Ответить
Напис на заправці «Запрошуємо в спа салон».
показать весь комментарий
22.09.2025 14:39 Ответить
А для чого кацапи своїми дронами підпалюють свої авто!?
Так і хочеться крикнути: - Доколє ???
показать весь комментарий
22.09.2025 15:02 Ответить
Сіверськодонецьк
показать весь комментарий
22.09.2025 15:31 Ответить
У когось на "паляниця" та Укрзалізниця щелепи сводить, а Ви -- Сіверськодонецьк... Імпоссібл!
показать весь комментарий
22.09.2025 15:46 Ответить
 
 