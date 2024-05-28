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Луганщина (6429) пожар (5737) Северодонецк (532)

Вокруг оккупированного Северодонецка продолжаются лесные пожары: У рашистов не хватает средств для тушения

пожар,ліс

Огонь перекидывается на населенные пункты, горят дома и авто.

Об этом сообщил председатель Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вокруг Северодонецка продолжаются лесные пожары. Также пылает вблизи Кременной, Станицы Луганской, Троицкого, Новоайдара. Кое-где огонь перебрасывается на населенные пункты - горят дома и автомобили. Сил и средств у оккупантов на тушение пожаров не хватает", - говорится в сообщении.

Также российские оккупанты запугивают местное население, которое хочет эвакуироваться. Угрожают, что в этом случае их потом не пустят в обратном направлении.

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Вони і на росії не гасять, тут взагалі наплювати.
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28.05.2024 09:27 Ответить
Бідна моя Луганщина(
Ліси Кремінщини, Стрілецький степ, дубрави Рубіжного, Сєвєродонецьк ,що побудований на пісках, але перетворений на райську оазу(((
У 2020 палало, страшно було дивитися, але зараз...
Орда знищує усе
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28.05.2024 10:58 Ответить
 
 