Навколо окупованого Сєверодонецька тривають лісові пожежі: У рашистів не вистачає засобів для гасінна
Вогонь перекидається на населені пункти, горять будинки та авто.
Про це повідомив голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає Цензор.НЕТ.
"Навколо Сєвєродонецька тривають лісові пожежі. Також палає поблизу Кремінної, Станиці Луганської, Троїцького, Новоайдара. Подекуди вогонь перекидається на населені пункти - займаються будинки та автомобілі. Сил і засобів в окупантів на гасіння пожеж не вистачає", - йдеться в повідомленні.
Також російські окупанти залякують місцеве населення, яке хоче евакуюватися. Погрожують, що в цьому випадку їх потім не пустять у зворотному напрямку.
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Ліси Кремінщини, Стрілецький степ, дубрави Рубіжного, Сєвєродонецьк ,що побудований на пісках, але перетворений на райську оазу(((
У 2020 палало, страшно було дивитися, але зараз...
Орда знищує усе