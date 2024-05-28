Навколо окупованого Сєверодонецька тривають лісові пожежі: У рашистів не вистачає засобів для гасінна

Вогонь перекидається на населені пункти, горять будинки та авто.

Про це повідомив голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає Цензор.НЕТ.

"Навколо Сєвєродонецька тривають лісові пожежі. Також палає поблизу Кремінної, Станиці Луганської, Троїцького, Новоайдара. Подекуди вогонь перекидається на населені пункти - займаються будинки та автомобілі. Сил і засобів в окупантів на гасіння пожеж не вистачає", - йдеться в повідомленні.

Також російські окупанти залякують місцеве населення, яке хоче евакуюватися. Погрожують, що в цьому випадку їх потім не пустять у зворотному напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни мародерять в окупованому Сєверодонецьку: "Бл#, квартиры у них просторные. Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая". ВIДЕО