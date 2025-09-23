На Лиманском направлении враг активно атакует пехотой, работает артиллерией, - 60 ОМБр

Российские войска отказываются от активного штурма бронетехникой, зато атакуют пехотой и ведут артиллерийский огонь из боевых машин, скрытых на позициях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщил начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов.

"На Лиманском направлении сложность заключается в том, что это - нашествие живой силы противника: их очень много, и они выходят из разных точек. Они могут передвигаться ночью, могут использовать антидронные плащи. Но есть и группы, которые, например, могут действовать как ДРГ и заходить совсем незаметно. Это преимущественно хорошо обученные пехотинцы, которые выполняют свои отдельные задачи. Поэтому сложность именно из-за количества вражеской живой силы, - подчеркнул Белоусов.

Военный отметил, что на лиманском направлении противник почти перестал использовать механизированные штурмы.

"Недавно наши ребята уничтожили танк, найденный на скрытых позициях. То есть враг перестал использовать технику для передвижения, зато применяет ее как артиллерию. Он может, например, разместить технику на позициях, нанести удар и сразу спрятаться. Поэтому для нас очень важно уничтожать механизированную технику такого типа, когда враг прячет ее в укрытиях", - добавил Белоусов.

