Сутки в Донецкой области: под вражескими ударами оказались Белозерское, Дружковка и Константиновка, 3 человека погибли, много раненых. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 22 сентября 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОГА, в Белозерском погибли 2 человека.

Краматорский район

Как информирует Филашкин, в Лимане повреждены дом и 3 хозяйственные постройки. В Райгородке Николаевской громады ранены 2 человека, повреждены магазин и 2 автомобиля. В Спасско-Михайловке Новодонецкой громады повреждена хозяйственная постройка. В Андреевке повреждены 3 дома, магазин и 2 автомобиля. В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 5 многоэтажек, 7 автомобилей, газопровод и линия электропередач; в Алексеево-Дружковке ранен человек. В Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 22 многоэтажки, 5 частных домов, 2 админздания и кафе.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома.















