РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9891 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Донетчины Донетчина
1 188 2

Разрушенное врагом Белозерское в Донецкой области: город наполнен жужжанием дронов и свистом ракет. ФОТОРЕПОРТАЖ

4-я бригада оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины опубликовала фото разрушенного Белозерского Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.

Белозерское разрушено
Белозерское разрушено
Белозерское разрушено
Белозерское разрушено
Белозерское разрушено

"Место, где еще недавно был слышен детский смех, сейчас наполнено жужжанием дронов и свистом вражеских ракет. Это то, что несут с собой оккупанты: разрушения, разбитые жизни и побитые судьбы", - говорится в сообщении.

Автор: 

Донецкая область (10824) Покровский район (1013) Белозерское (20)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапстан має бути зруйнований !!!
показать весь комментарий
22.09.2025 16:18 Ответить
А також уряд Ірану та кнр і Чючхєрів
показать весь комментарий
22.09.2025 16:29 Ответить
 
 