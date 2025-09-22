Разрушенное врагом Белозерское в Донецкой области: город наполнен жужжанием дронов и свистом ракет. ФОТОРЕПОРТАЖ

4-я бригада оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины опубликовала фото разрушенного Белозерского Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.











"Место, где еще недавно был слышен детский смех, сейчас наполнено жужжанием дронов и свистом вражеских ракет. Это то, что несут с собой оккупанты: разрушения, разбитые жизни и побитые судьбы", - говорится в сообщении.