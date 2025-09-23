РУС
Полицейский из Буковины Николай Николайчук погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО

21 сентября 2025 года, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, погиб старший инспектор отделения беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Черновицкой области, капитан полиции Николай Николайчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, ему было всего 28 лет.

погибший полицейский Николай Николайчук

Николай родился в селе Валява на Кицманщине. В 2018 году, после окончания Национальной академии внутренних дел, начал службу следователем в подразделениях полиции Черновицкой области. А с июня 2024 года стал на защиту государства в составе батальона полиции особого назначения.

"Для коллег Николай был не только сослуживцем, но и настоящим наставником, опорой и примером мужества. Его знали как принципиального и преданного офицера, который ставил честь и долг выше собственных интересов", - отмечают в полиции.

У него остались родители, жена и 4-летняя дочь.

Царство небесне
23.09.2025 13:55 Ответить
Вічна пам'ять герою! Цікаво співвідношення воюючих поліціантів до "некомбатантів гріючих дупу в тилу", та і в загалі в МВС. Прикордонники та НГУ в розрахунок брати не потрібно.
23.09.2025 14:26 Ответить
Вічна Слава Герою!
23.09.2025 15:22 Ответить
 
 