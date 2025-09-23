Полицейский из Буковины Николай Николайчук погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО

21 сентября 2025 года, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, погиб старший инспектор отделения беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Черновицкой области, капитан полиции Николай Николайчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, ему было всего 28 лет.

Николай родился в селе Валява на Кицманщине. В 2018 году, после окончания Национальной академии внутренних дел, начал службу следователем в подразделениях полиции Черновицкой области. А с июня 2024 года стал на защиту государства в составе батальона полиции особого назначения.

"Для коллег Николай был не только сослуживцем, но и настоящим наставником, опорой и примером мужества. Его знали как принципиального и преданного офицера, который ставил честь и долг выше собственных интересов", - отмечают в полиции.

У него остались родители, жена и 4-летняя дочь.