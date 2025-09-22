Погиб историк и защитник Украины Владимир Брославский. ФОТО
Доцент Тернопольского педуниверситета, кандидат исторических наук и археолог Владимир Брославский погиб на фронте, спасая раненого побратима.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Тернопольского национального педагогического университета им. Владимира Гнатюка.
Владимир Брославский служил в составе 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Погиб в воскресенье, 21 сентября, спасая раненого побратима.
Отмечается, что в 2015 году Владимир Брославский добровольно стал участником АТО. С первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Родины.
"Его жизнь была примером служения науке, студентам и Украине. Кроме научно-педагогической деятельности, Владимир Любомирович был активным участником общественной жизни. Он умел объединять вокруг себя прогрессивную молодежь и вдохновлять ее к развитию. По его инициативе были реализованы десятки различных проектов, направленных на поддержку и мотивацию талантливой учащейся и студенческой молодежи", - говорится в сообщении.
У погибшего осталась жена, дети, мать и сестра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це вам скаже будь-який представник цього "🤡жанру🤡"