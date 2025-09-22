РУС
2 377 6

Погиб историк и защитник Украины Владимир Брославский. ФОТО

Доцент Тернопольского педуниверситета, кандидат исторических наук и археолог Владимир Брославский погиб на фронте, спасая раненого побратима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Тернопольского национального педагогического университета им. Владимира Гнатюка.

Владимир Брославский служил в составе 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Погиб в воскресенье, 21 сентября, спасая раненого побратима.

Погиб Владимир Брославский

Отмечается, что в 2015 году Владимир Брославский добровольно стал участником АТО. С первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Родины.

Погиб Владимир Брославский

"Его жизнь была примером служения науке, студентам и Украине. Кроме научно-педагогической деятельности, Владимир Любомирович был активным участником общественной жизни. Он умел объединять вокруг себя прогрессивную молодежь и вдохновлять ее к развитию. По его инициативе были реализованы десятки различных проектов, направленных на поддержку и мотивацию талантливой учащейся и студенческой молодежи", - говорится в сообщении.

У погибшего осталась жена, дети, мать и сестра.

Автор: 

Зате клоуни у нас заброньовані, як стратегічне надбання держави. Влада цінує соціально близькі елементи.
22.09.2025 09:58 Ответить
Без тупих жартів нижче пояса Україна не вистоїть!
Це вам скаже будь-який представник цього "🤡жанру🤡"
22.09.2025 10:44 Ответить
Чому так? Чому люди які мають таку велику цінність для країни, суспільства так бездумно страчуються? Відчуття що це сплановано... Дуже болісно! Низький уклін і Слава Герою! Співчуття близьким і рідним.
22.09.2025 10:19 Ответить
Вічна Памʼять Герою України та щирі співчуття його родині 😪😪😪
22.09.2025 10:42 Ответить
Вічна і світла пам"ять. Низький уклін родині героя.
22.09.2025 10:46 Ответить
Гинуть найкращі, а всяка зенена падоль живе і радується
22.09.2025 10:58 Ответить
 
 