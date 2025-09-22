Загинув історик і захисник України Володимир Брославський. ФОТО
Доцент Тернопільського педуніверситету, кандидат історичних наук та археолог Володимир Брославський загинув на фронті, рятуючи пораненого побратима.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.
Володимир Брославський служив у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Загинув у неділю, 21 вересня, рятуючи пораненого побратима.
Зазначається, що у 2015 році Володимир Брославський добровільно став учасником АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.
"Його життя було прикладом служіння науці, студентам і Україні. Окрім науково-педагогічної діяльності, Володимир Любомирович був активним учасником громадського життя. Він умів гуртувати довкола себе прогресивну молодь й надихати її до розвитку. З його ініціативи було реалізовано десятки різноманітних проєктів, спрямованих на підтримку та мотивацію талановитої учнівської й студентської молоді", - йдеться у повідомленні.
У загиблого залишилася дружина, діти, матір та сестра.
