Загинув історик і захисник України Володимир Брославський. ФОТО

Доцент Тернопільського педуніверситету, кандидат історичних наук та археолог Володимир Брославський загинув на фронті, рятуючи пораненого побратима.

Володимир Брославський служив у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Загинув у неділю, 21 вересня, рятуючи пораненого побратима.

Зазначається, що у 2015 році Володимир Брославський добровільно став учасником АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

"Його життя було прикладом служіння науці, студентам і Україні. Окрім науково-педагогічної діяльності, Володимир Любомирович був активним учасником громадського життя. Він умів гуртувати довкола себе прогресивну молодь й надихати її до розвитку. З його ініціативи було реалізовано десятки різноманітних проєктів, спрямованих на підтримку та мотивацію талановитої учнівської й студентської молоді", - йдеться у повідомленні.

У загиблого залишилася дружина, діти, матір та сестра.

