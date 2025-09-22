УКР
2 763 7

Загинув історик і захисник України Володимир Брославський. ФОТО

Доцент Тернопільського педуніверситету, кандидат історичних наук та археолог Володимир Брославський загинув на фронті, рятуючи пораненого побратима. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Володимир Брославський служив у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Загинув у неділю, 21 вересня, рятуючи пораненого побратима.

Загинув Володимир Брославський

Зазначається, що у 2015 році Володимир Брославський добровільно став учасником АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

Загинув Володимир Брославський

"Його життя було прикладом служіння науці, студентам і Україні. Окрім науково-педагогічної діяльності, Володимир Любомирович був активним учасником громадського життя. Він умів гуртувати довкола себе прогресивну молодь й надихати її до розвитку. З його ініціативи було реалізовано десятки різноманітних проєктів, спрямованих на підтримку та мотивацію талановитої учнівської й студентської молоді", - йдеться у повідомленні.

У загиблого залишилася дружина, діти, матір та сестра.

Тернопіль (414) втрати (4575) Тернопільська область (622) Тернопільський район (20)
Зате клоуни у нас заброньовані, як стратегічне надбання держави. Влада цінує соціально близькі елементи.
22.09.2025 09:58 Відповісти
Без тупих жартів нижче пояса Україна не вистоїть!
Це вам скаже будь-який представник цього "🤡жанру🤡"
22.09.2025 10:44 Відповісти
Чому так? Чому люди які мають таку велику цінність для країни, суспільства так бездумно страчуються? Відчуття що це сплановано... Дуже болісно! Низький уклін і Слава Герою! Співчуття близьким і рідним.
22.09.2025 10:19 Відповісти
Вічна Памʼять Герою України та щирі співчуття його родині 😪😪😪
22.09.2025 10:42 Відповісти
Вічна і світла пам"ять. Низький уклін родині героя.
22.09.2025 10:46 Відповісти
Гинуть найкращі, а всяка зенена падоль живе і радується
22.09.2025 10:58 Відповісти
22.09.2025 11:24 Відповісти
 
 