Пожилая супружеская пара ранена в результате атаки россиян на Берислав

Фото: Нацполіція

Сегодня, 24 сентября, в результате российской вооруженной агрессии в Бериславском районе Херсонской области ранены пожилые супруги.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 07:30 оккупанты атаковали Берислав с БпЛА. В результате сброса взрывчатки пострадала 63-летняя женщина. Она получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму, а также осколочные ранения спины.

"Во время транспортировки раненой в медучреждение автомобиль подорвался на мине. Травмы получил водитель, который сопровождал потерпевшую. У 64-летнего мужчины - взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма и осколочные ранения спины и правого плеча", - рассказали в ОГА.

Сообщается, что оба пострадавших доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

