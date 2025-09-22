РУС
Мужчина подорвался на российской мине в Херсоне: его госпитализировали

Сегодня, 22 сентября 2025 года, около 11:00 в Днепровском районе Херсона на российские мине "лепесток" подорвался мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате детонации 58-летний херсонец получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.

"Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

