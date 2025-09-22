204 0
Чоловік підірвався на російській міні у Херсоні: його госпіталізували
Сьогодні, 22 вересня 2025 року, близько 11:00 у Дніпровському районі Херсона на російські міні "пелюстка" підірвався чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок детонації 58-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги.
"Нині постраждалий перебуває у лікарні. Його стан - середнього ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль