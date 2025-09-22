Чоловік підірвався на російській міні у Херсоні: його госпіталізували

Сьогодні, 22 вересня 2025 року, близько 11:00 у Дніпровському районі Херсона на російські міні "пелюстка" підірвався чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок детонації 58-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги.

"Нині постраждалий перебуває у лікарні. Його стан - середнього ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.