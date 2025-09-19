УКР
Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на російській міні під Покровськом: медійники зазнали контузій. ФОТО

Під час одного з виїздів поблизу Покровська Донецької області знімальна група "5 каналу" натрапила на російську магнітну міну, яка здетонувала під автомобілем. Медійники живі, однак зазнали контузій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті каналу.

Військова кореспондентка Ольга Калиновська розповіла, що на Покровському напрямку існує окрема загроза –– мінування доріг. Під час одного з виїздів екіпаж натрапив на ворожу магнітну міну.

За її словами, міна "спрацьовує, коли машинка під'їжджає до неї – вона піднімається, ударяється об "днище" і детонує".

Зазначається, що після підриву автомобіля росіяни почали шукати екіпаж. Знімальна група мала завдання дістатися до найближчого бліндажу і сховатися там.

Під Покровськом авто журналістів "5 каналу" підірвалося на міні РФ

Вони рухалися пішки, долаючи 200-400 метрів понад годину, пересуваючись короткими відрізками по 20-30 секунд, після чого лягали та ховалися в зелені, поки над ними кружляли російські FPV-дрони.

Один із членів екіпажу, водій групи, дістав травму ноги, а згодом з’ясувалося, що крім великого забою, у нього переломи верхніх кісток. Усі четверо учасників знімальної групи дістали контузії, проте вижили.

Під Покровськом авто журналістів "5 каналу" підірвалося на міні РФ
Під Покровськом авто журналістів "5 каналу" підірвалося на міні РФ

+9
Добре що всі залишились живими...
19.09.2025 22:20 Відповісти
+7
Бережі Господи справжніх рицарів Воїнів пера та честі ...вони так дуже нам потрібні сьогодні !!! ❤️
19.09.2025 22:20 Відповісти
+7
Швидкого одужання Ользі та екіпажу.
19.09.2025 22:20 Відповісти
хіба 5й канал ще не заборонили в Україні?
19.09.2025 22:10 Відповісти
В Інтернеті все є!
19.09.2025 22:12 Відповісти
марафон заборонили
19.09.2025 22:13 Відповісти
марафон то святе,марафон в кожну хату
19.09.2025 22:14 Відповісти
Я без "марахвону" спати не лягаю 🥹
19.09.2025 22:22 Відповісти
А шо ж ви будете робити коли, дасть Бог, війна закінчиться і мараХВон відмінять?
19.09.2025 22:30 Відповісти
А коли його забороняли?
19.09.2025 22:27 Відповісти
Чого туди їздити
19.09.2025 22:16 Відповісти
Робота така. Не всі адвокати і сидять в офісах на броні. Чого такі питання задавати
19.09.2025 22:21 Відповісти
А вони адвокати?
19.09.2025 22:36 Відповісти
19.09.2025 22:20 Відповісти
19.09.2025 22:20 Відповісти
19.09.2025 22:20 Відповісти
Пани Ольга, я так рада, что все обошлось..
Люблю вас всех....
Если бы не ваш 5 КАНАЛ
Может и Украины бы уже не было
С 2004 года вы для меня - герои
Вы тогда в одиночку защитили демократию!!!!!
19.09.2025 22:28 Відповісти
 
 