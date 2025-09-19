Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на російській міні під Покровськом: медійники зазнали контузій. ФОТО

Під час одного з виїздів поблизу Покровська Донецької області знімальна група "5 каналу" натрапила на російську магнітну міну, яка здетонувала під автомобілем. Медійники живі, однак зазнали контузій.

Військова кореспондентка Ольга Калиновська розповіла, що на Покровському напрямку існує окрема загроза –– мінування доріг. Під час одного з виїздів екіпаж натрапив на ворожу магнітну міну.

За її словами, міна "спрацьовує, коли машинка під'їжджає до неї – вона піднімається, ударяється об "днище" і детонує".

Зазначається, що після підриву автомобіля росіяни почали шукати екіпаж. Знімальна група мала завдання дістатися до найближчого бліндажу і сховатися там.

Вони рухалися пішки, долаючи 200-400 метрів понад годину, пересуваючись короткими відрізками по 20-30 секунд, після чого лягали та ховалися в зелені, поки над ними кружляли російські FPV-дрони.

Один із членів екіпажу, водій групи, дістав травму ноги, а згодом з’ясувалося, що крім великого забою, у нього переломи верхніх кісток. Усі четверо учасників знімальної групи дістали контузії, проте вижили.

