РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7597 посетителей онлайн
Новости Фото Подрыв на мине Автомобиль журналистов подорвался на мине РФ
2 656 14

Автомобиль с военкором "5 канала" подорвался на российской мине под Покровском: медийщики получили контузии. ФОТО

Во время одного из выездов вблизи Покровска Донецкой области съемочная группа "5 канала" наткнулась на российскую магнитную мину, которая сдетонировала под автомобилем. Медийщики живы, однако получили контузии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте канала.

Военный корреспондент Ольга Калиновская рассказала, что на Покровском направлении существует отдельная угроза - минирование дорог. Во время одного из выездов экипаж наткнулся на вражескую магнитную мину.

По ее словам, мина "срабатывает, когда машинка подъезжает к ней - она поднимается, ударяется о "днище" и детонирует".

Отмечается, что после подрыва автомобиля россияне начали искать экипаж. Съемочная группа имела задачу добраться до ближайшего блиндажа и спрятаться там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина подорвался на взрывном устройстве на Херсонщине: он погиб на месте

Под Покровском автомобиль журналистов "5 каналу" підірвалося на міні РФ

Они двигались пешком, преодолевая 200-400 метров более часа, передвигаясь короткими отрезками по 20-30 секунд, после чего ложились и прятались в зелени, пока над ними кружили российские FPV-дроны.

Один из членов экипажа, водитель группы, получил травму ноги, а впоследствии выяснилось, что кроме большого ушиба, у него переломы верхних костей. Все четверо участников съемочной группы получили контузии, однако выжили.

Также читайте: Оккупанты не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья, - Зеленский

Под Покровском автомобиль журналистов "5 каналу" підірвалося на міні РФ
Под Покровском автомобиль журналистов "5 каналу" підірвалося на міні РФ

Автор: 

журналистика (3339) Донецкая область (10811) мина (351) Покровский район (1001)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Добре що всі залишились живими...
показать весь комментарий
19.09.2025 22:20 Ответить
+7
Бережі Господи справжніх рицарів Воїнів пера та честі ...вони так дуже нам потрібні сьогодні !!! ❤️
показать весь комментарий
19.09.2025 22:20 Ответить
+7
Швидкого одужання Ользі та екіпажу.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хіба 5й канал ще не заборонили в Україні?
показать весь комментарий
19.09.2025 22:10 Ответить
В Інтернеті все є!
показать весь комментарий
19.09.2025 22:12 Ответить
марафон заборонили
показать весь комментарий
19.09.2025 22:13 Ответить
марафон то святе,марафон в кожну хату
показать весь комментарий
19.09.2025 22:14 Ответить
Я без "марахвону" спати не лягаю 🥹
показать весь комментарий
19.09.2025 22:22 Ответить
А шо ж ви будете робити коли, дасть Бог, війна закінчиться і мараХВон відмінять?
показать весь комментарий
19.09.2025 22:30 Ответить
А коли його забороняли?
показать весь комментарий
19.09.2025 22:27 Ответить
Чого туди їздити
показать весь комментарий
19.09.2025 22:16 Ответить
Робота така. Не всі адвокати і сидять в офісах на броні. Чого такі питання задавати
показать весь комментарий
19.09.2025 22:21 Ответить
А вони адвокати?
показать весь комментарий
19.09.2025 22:36 Ответить
Добре що всі залишились живими...
показать весь комментарий
19.09.2025 22:20 Ответить
Бережі Господи справжніх рицарів Воїнів пера та честі ...вони так дуже нам потрібні сьогодні !!! ❤️
показать весь комментарий
19.09.2025 22:20 Ответить
Швидкого одужання Ользі та екіпажу.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:20 Ответить
Пани Ольга, я так рада, что все обошлось..
Люблю вас всех....
Если бы не ваш 5 КАНАЛ
Может и Украины бы уже не было
С 2004 года вы для меня - герои
Вы тогда в одиночку защитили демократию!!!!!
показать весь комментарий
19.09.2025 22:28 Ответить
 
 