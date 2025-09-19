Автомобиль с военкором "5 канала" подорвался на российской мине под Покровском: медийщики получили контузии. ФОТО

Во время одного из выездов вблизи Покровска Донецкой области съемочная группа "5 канала" наткнулась на российскую магнитную мину, которая сдетонировала под автомобилем. Медийщики живы, однако получили контузии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте канала.

Военный корреспондент Ольга Калиновская рассказала, что на Покровском направлении существует отдельная угроза - минирование дорог. Во время одного из выездов экипаж наткнулся на вражескую магнитную мину.

По ее словам, мина "срабатывает, когда машинка подъезжает к ней - она поднимается, ударяется о "днище" и детонирует".

Отмечается, что после подрыва автомобиля россияне начали искать экипаж. Съемочная группа имела задачу добраться до ближайшего блиндажа и спрятаться там.

Они двигались пешком, преодолевая 200-400 метров более часа, передвигаясь короткими отрезками по 20-30 секунд, после чего ложились и прятались в зелени, пока над ними кружили российские FPV-дроны.

Один из членов экипажа, водитель группы, получил травму ноги, а впоследствии выяснилось, что кроме большого ушиба, у него переломы верхних костей. Все четверо участников съемочной группы получили контузии, однако выжили.

