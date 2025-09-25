ООН должна стать основой мира для Украины и мира, - президент Албании Бегай

Президент Албании Байрам Бегай заявил, что Организация Объединенных Наций должна восстановить свою ключевую роль и стать основой мира в Украине и в мире в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН.

"В течение почти четырех лет авторитет нашей Организации испытывался агрессией России против Украины. Албания полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и последовательно осуждает нарушение Россией Устава ООН и международного права", - заявил Бегай.

Президент Албании подчеркнул, что его страна решительно осуждает постоянные российские удары по Украине. В то же время он положительно оценил дипломатические инициативы администрации Дональда Трампа, направленные на достижение справедливого и прочного мира с гарантиями суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме войны в Украине, Бегай упомянул о других вызовах, которые стоят перед миром, - от региональных конфликтов и терроризма до экономических потрясений, подчеркнув их взаимозависимость.

"В контексте сегодняшнего глобального кризиса естественно требовать большего от этой Организации и больше от себя. Настал момент подтвердить нашу приверженность тому, чтобы ООН продолжала служить основой для мира, справедливости и солидарности", - резюмировал президент Албании.