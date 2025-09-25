ООН має стати основою миру для України та світу, - президент Албанії Беґай

Президент Албанії Байрам Беґай заявив, що Організація Об’єднаних Націй має відновити свою ключову роль і стати основою миру в Україні та у світі загалом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН.

"Протягом майже чотирьох років авторитет нашої Організації випробовувався агресією Росії проти України. Албанія повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та послідовно засуджує порушення Росією Статуту ООН і міжнародного права", - заявив Беґай.

Президент Албанії підкреслив, що його країна рішуче засуджує постійні російські удари по Україні. Водночас він позитивно оцінив дипломатичні ініціативи адміністрації Дональда Трампа, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру із гарантіями суверенітету та територіальної цілісності України.

Окрім війни в Україні, Беґай згадав про інші виклики, які стоять перед світом, - від регіональних конфліктів і тероризму до економічних потрясінь, наголосивши на їхній взаємозалежності.

"У контексті сьогоднішньої глобальної кризи природно вимагати більшого від цієї Організації та більше від себе. Настав момент підтвердити нашу відданість тому, щоб ООН продовжувала служити основою для миру, справедливості й солідарності", - резюмував президент Албанії.