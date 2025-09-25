УКР
Новини Генеральна Асамблея ООН
ООН має стати основою миру для України та світу, - президент Албанії Беґай

Байрам Беґай про роль ООН у свтіі

Президент Албанії Байрам Беґай заявив, що Організація Об’єднаних Націй має відновити свою ключову роль і стати основою миру в Україні та у світі загалом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН.

"Протягом майже чотирьох років авторитет нашої Організації випробовувався агресією Росії проти України. Албанія повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та послідовно засуджує порушення Росією Статуту ООН і міжнародного права", - заявив Беґай.

Президент Албанії підкреслив, що його країна рішуче засуджує постійні російські удари по Україні. Водночас він позитивно оцінив дипломатичні ініціативи адміністрації Дональда Трампа, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру із гарантіями суверенітету та територіальної цілісності України.

Окрім війни в Україні, Беґай згадав про інші виклики, які стоять перед світом, - від регіональних конфліктів і тероризму до економічних потрясінь, наголосивши на їхній взаємозалежності.

"У контексті сьогоднішньої глобальної кризи природно вимагати більшого від цієї Організації та більше від себе. Настав момент підтвердити нашу відданість тому, щоб ООН продовжувала служити основою для миру, справедливості й солідарності", - резюмував президент Албанії.

Албанія (116) ООН (3459) війна в Україні (6350)
ООН, за 80 років, так і стала тим заради чого її обирали ЛЮДИ, після ДСВ!!
25.09.2025 07:21 Відповісти
Ду-у-у-у-уже болотиста основа.
25.09.2025 08:02 Відповісти
А скільки дивізій має ООН? Жодної?
Розходимося...
25.09.2025 08:09 Відповісти
ООН повторює шлях Ліги націй і закінчить аналогічно
25.09.2025 08:16 Відповісти
Мабуть не доживу.
25.09.2025 08:44 Відповісти
ясне діло, коли трамп силою язика примирив албанію з азербайджаном у тривалій тисячолітній війні!
25.09.2025 09:41 Відповісти
 
 