Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 106 430 человек (+940 за сутки), 426 самолетов, 11 203 танка, 33 147 артсистем, 23 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 106 430 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 106 430 (+940) единицы

танков - 11 203 (+2) единицы

боевых бронированных машин - 23 287 (+0) единиц

артиллерийских систем - 33 147 (+14) единиц

РСЗО - 1501 (+0) единица

средств ПВО - 1222 (+0) единицы

самолетов - 427 (+0) единиц

вертолетов - 345 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 63 569 (+334) единиц

крылатых ракет - 3747 (+0) единиц

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 62 818 (+82)единиц

специальной техники - 3975 (+0) единиц.

