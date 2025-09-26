Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 106 430 человек (+940 за сутки), 426 самолетов, 11 203 танка, 33 147 артсистем, 23 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 106 430 российских оккупантов.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 106 430 (+940) единицы
танков - 11 203 (+2) единицы
боевых бронированных машин - 23 287 (+0) единиц
артиллерийских систем - 33 147 (+14) единиц
РСЗО - 1501 (+0) единица
средств ПВО - 1222 (+0) единицы
самолетов - 427 (+0) единиц
вертолетов - 345 (+0) единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 63 569 (+334) единиц
крылатых ракет - 3747 (+0) единиц
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц
подводных лодок - 1 (+0) единица
автомобильной техники и автоцистерн - 62 818 (+82)единиц
специальной техники - 3975 (+0) единиц.
98 одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Пєпєлац добавили вчора в режимі корекції.
З броні тільки 2 танки, арта та логістика простіли, решта взагалі по нулях.
Загальна результативність ППО перевалила за 68000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 106 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
Арта 14 стволів, якщо так піде й далі, то тисячі за місяць не буде.
Автівки захромали (на сечі не наїздишся) велика вірогідність, що не те що звичні 3,5 тисячі одиниць за місяць, а і 3 тисячі в цьому місяці не буде.
Ну і місячний антирекорд по броні невідворотній.
увсьо па плану, в строгам саатвєтствіі с графіком