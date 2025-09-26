РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 106 430 человек (+940 за сутки), 426 самолетов, 11 203 танка, 33 147 артсистем, 23 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 106 430 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 106 430 (+940) единицы

танков - 11 203 (+2) единицы

боевых бронированных машин - 23 287 (+0) единиц

артиллерийских систем - 33 147 (+14) единиц

РСЗО - 1501 (+0) единица

средств ПВО - 1222 (+0) единицы

самолетов - 427 (+0) единиц

вертолетов - 345 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 63 569 (+334) единиц

крылатых ракет - 3747 (+0) единиц

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 62 818 (+82)единиц

специальной техники - 3975 (+0) единиц. 

Минув 4237 день москальсько-української війни.
98 одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Пєпєлац добавили вчора в режимі корекції.
З броні тільки 2 танки, арта та логістика простіли, решта взагалі по нулях.
Загальна результативність ППО перевалила за 68000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 106 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
26.09.2025 08:43 Ответить
Не "пойняв" - учора писали про збитий Су-34. А у зведенні, сьогодні, "0" стоїть!
26.09.2025 07:45 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
26.09.2025 08:48 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
26.09.2025 07:39 Ответить
А zетканали писали, що 2 збили
26.09.2025 07:53 Ответить
показать весь комментарий
Хоча, може буть, що там - "поламаний телефон"... Могли написать про "двух пагибших героях-лётчиках"... А в екіпажі Су-34 - ДВА льотчика!...
26.09.2025 07:56 Ответить
показать весь комментарий
Його вчора врахували. Зранку додали.
26.09.2025 07:57 Ответить
показать весь комментарий
Так курва задовбав, що на радощах шо нарешті вирахували терміново внесли в статистику
26.09.2025 09:10 Ответить
показать весь комментарий
Збитий додано, вчора було 426
26.09.2025 08:34 Ответить
26.09.2025 08:44 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
26.09.2025 08:48 Ответить
ББМ вирішили не відставать від танків і також вп'яте в цьому місяці пішли в прогул.
Арта 14 стволів, якщо так піде й далі, то тисячі за місяць не буде.
Автівки захромали (на сечі не наїздишся) велика вірогідність, що не те що звичні 3,5 тисячі одиниць за місяць, а і 3 тисячі в цьому місяці не буде.
Ну і місячний антирекорд по броні невідворотній.

увсьо па плану, в строгам саатвєтствіі с графіком
26.09.2025 08:50 Ответить
заправлять нечем... а насчёт арты - в луганске и донецке каждый день склады БК взрываются...
26.09.2025 09:12 Ответить
а где 2хАН-26? там вечеров на Запорожском направлении, вроде, по орочьим воплям, были сбиты ещё 2хСУ-24, но нет подтверждения
26.09.2025 08:51 Ответить
У звіті від 24-го, ти ж сам запитував звітки взялися два літаки
26.09.2025 09:13 Ответить
показать весь комментарий
ну тогда ждём подтверждение о вчерашних 2х су-24
26.09.2025 09:31 Ответить
пардон, су-34...
26.09.2025 09:33 Ответить
Хоч би брехати навчилися одинаково...
26.09.2025 09:03 Ответить
Іди в бан кацапе
26.09.2025 09:23 Ответить
 
 