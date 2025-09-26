Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 106 430 осіб (+940 за добу), 426 літаків, 11 203 танки, 33 147 артсистем, 23 287 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 106 430 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1106430 (+940) осіб
танків – 11203 (+2) од
бойових броньованих машин – 23287 (+0) од
артилерійських систем - 33147 (+14) од
РСЗВ – 1501 (+0) од
засоби ППО – 1222 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334)
крилаті ракети – 3747 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82)
спеціальна техніка – 3975 (+0)
Топ коментарі
+4 Яр Холодний
показати весь коментар26.09.2025 07:45 Відповісти Посилання
+3 Qq Qqq #455433
показати весь коментар26.09.2025 08:43 Відповісти Посилання
+2 vita gunesh
показати весь коментар26.09.2025 07:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
98 одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Пєпєлац добавили вчора в режимі корекції.
З броні тільки 2 танки, арта та логістика простіли, решта взагалі по нулях.
Загальна результативність ППО перевалила за 68000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 106 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
Арта 14 стволів, якщо так піде й далі, то тисячі за місяць не буде.
Автівки захромали (на сечі не наїздишся) велика вірогідність, що не те що звичні 3,5 тисячі одиниць за місяць, а і 3 тисячі в цьому місяці не буде.
Ну і місячний антирекорд по броні невідворотній.
увсьо па плану, в строгам саатвєтствіі с графіком