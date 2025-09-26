УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 106 430 осіб (+940 за добу), 426 літаків, 11 203 танки, 33 147 артсистем, 23 287 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 106 430 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1106430 (+940) осіб 

танків – 11203 (+2) од

бойових броньованих машин – 23287 (+0) од

артилерійських систем - 33147 (+14) од

РСЗВ  – 1501 (+0) од

засоби ППО – 1222 (+0) од

літаків   – 427 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82)

спеціальна техніка – 3975 (+0)

+4
Не "пойняв" - учора писали про збитий Су-34. А у зведенні, сьогодні, "0" стоїть!
26.09.2025 07:45 Відповісти
+3
Минув 4237 день москальсько-української війни.
98 одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Пєпєлац добавили вчора в режимі корекції.
З броні тільки 2 танки, арта та логістика простіли, решта взагалі по нулях.
Загальна результативність ППО перевалила за 68000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 106 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
26.09.2025 08:43 Відповісти
+2
А zетканали писали, що 2 збили
26.09.2025 07:53 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
26.09.2025 07:39 Відповісти
"Шопопало"...
26.09.2025 07:54 Відповісти
Хоча, може буть, що там - "поламаний телефон"... Могли написать про "двух пагибших героях-лётчиках"... А в екіпажі Су-34 - ДВА льотчика!...
26.09.2025 07:56 Відповісти
На болотах вічного польоту бажали одному льотчику, за другого пілота не згадують і хто з них був за штурмана нам не відомо, та воно нам і нах не потрібно. Щоб у них злети закінчувались приземленням, а не посадкою.
26.09.2025 08:28 Відповісти
Його вчора врахували. Зранку додали.
26.09.2025 07:57 Відповісти
Вчора добавили в статистику в режимі корекції ) Генштаб у себе виправив, а Цензор забив на це )
26.09.2025 08:46 Відповісти
Так курва задовбав, що на радощах шо нарешті вирахували терміново внесли в статистику
26.09.2025 09:10 Відповісти
Що за фігня ,а де збитий літак ? ну треба більш відповідальними бути .
26.09.2025 08:28 Відповісти
Збитий додано, вчора було 426
26.09.2025 08:34 Відповісти
26.09.2025 08:44 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
26.09.2025 08:48 Відповісти
ББМ вирішили не відставать від танків і також вп'яте в цьому місяці пішли в прогул.
Арта 14 стволів, якщо так піде й далі, то тисячі за місяць не буде.
Автівки захромали (на сечі не наїздишся) велика вірогідність, що не те що звичні 3,5 тисячі одиниць за місяць, а і 3 тисячі в цьому місяці не буде.
Ну і місячний антирекорд по броні невідворотній.

увсьо па плану, в строгам саатвєтствіі с графіком
26.09.2025 08:50 Відповісти
заправлять нечем... а насчёт арты - в луганске и донецке каждый день склады БК взрываются...
26.09.2025 09:12 Відповісти
а где 2хАН-26? там вечеров на Запорожском направлении, вроде, по орочьим воплям, были сбиты ещё 2хСУ-24, но нет подтверждения
26.09.2025 08:51 Відповісти
У звіті від 24-го, ти ж сам запитував звітки взялися два літаки
26.09.2025 09:13 Відповісти
я подумал, что то были амфибии "чайки"
26.09.2025 09:28 Відповісти
ну тогда ждём подтверждение о вчерашних 2х су-24
26.09.2025 09:31 Відповісти
пардон, су-34...
26.09.2025 09:33 Відповісти
Хоч би брехати навчилися одинаково...
26.09.2025 09:03 Відповісти
Іди в бан кацапе
26.09.2025 09:23 Відповісти
 
 