Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы для кредита Украине на €140 млрд, - Politico
Европейская комиссия представила государствам-членам ЕС идею использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом €140 миллиардов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении Politico.
По информации издания, предложение было направлено национальным столицам накануне встречи послов ЕС в пятницу. Они будут готовить почву для саммита европейских лидеров в Копенгагене на следующей неделе.
План предусматривает, что Украина начнет выплачивать кредит только после завершения войны и уплаты Россией репараций. В этом случае ЕС компенсирует расходы компании Euroclear, бельгийского финансового учреждения, где хранятся замороженные активы РФ.
Согласно документу, кредит должен предоставляться траншами и использоваться как для оборонных нужд, так и для финансирования обычных бюджетных расходов Киева. Также Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций - от единогласного голосования до квалифицированного большинства, чтобы избежать блокировки, в частности со стороны Венгрии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отже вибрали кубро щурів - сидять в тилу і ждуть коли ЄС щось дасть.
Потім в той же ЄС крадене і перевезуть. Там вже купа зеленого виводку щурів сидять з відкритими пащами.