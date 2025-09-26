Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы для кредита Украине на €140 млрд, - Politico

Европейская комиссия представила государствам-членам ЕС идею использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом €140 миллиардов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении Politico.

По информации издания, предложение было направлено национальным столицам накануне встречи послов ЕС в пятницу. Они будут готовить почву для саммита европейских лидеров в Копенгагене на следующей неделе.

План предусматривает, что Украина начнет выплачивать кредит только после завершения войны и уплаты Россией репараций. В этом случае ЕС компенсирует расходы компании Euroclear, бельгийского финансового учреждения, где хранятся замороженные активы РФ.

Согласно документу, кредит должен предоставляться траншами и использоваться как для оборонных нужд, так и для финансирования обычных бюджетных расходов Киева. Также Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций - от единогласного голосования до квалифицированного большинства, чтобы избежать блокировки, в частности со стороны Венгрии.

