Єврокомісія пропонує використати заморожені російські активи для кредиту Україні на €140 млрд, - Politico

Європейська комісія представила державам-членам ЄС ідею використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом €140 мільярдів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документ, який опинився у розпорядженні Politico.

За інформацією видання, пропозицію було направлено національним столицям напередодні зустрічі послів ЄС у п’ятницю. Вони готуватимуть підґрунтя для саміту європейських лідерів у Копенгагені наступного тижня.

План передбачає, що Україна почне виплачувати кредит лише після завершення війни та сплати Росією репарацій. У цьому випадку ЄС компенсує витрати компанії Euroclear, бельгійської фінансової установи, де зберігаються заморожені активи РФ.

Згідно з документом, кредит має надаватися траншами та використовуватися як для оборонних потреб, так і для фінансування звичайних бюджетних витрат Києва. Також Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій - від одностайного голосування до кваліфікованої більшості, щоб уникнути блокування, зокрема з боку Угорщини.

