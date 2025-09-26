УКР
Єврокомісія пропонує використати заморожені російські активи для кредиту Україні на €140 млрд, - Politico

єврокомісія

Європейська комісія представила державам-членам ЄС ідею використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом €140 мільярдів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документ, який опинився у розпорядженні Politico.

За інформацією видання, пропозицію було направлено національним столицям напередодні зустрічі послів ЄС у п’ятницю. Вони готуватимуть підґрунтя для саміту європейських лідерів у Копенгагені наступного тижня.

План передбачає, що Україна почне виплачувати кредит лише після завершення війни та сплати Росією репарацій. У цьому випадку ЄС компенсує витрати компанії Euroclear, бельгійської фінансової установи, де зберігаються заморожені активи РФ.

Згідно з документом, кредит має надаватися траншами та використовуватися як для оборонних потреб, так і для фінансування звичайних бюджетних витрат Києва. Також Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій - від одностайного голосування до кваліфікованої більшості, щоб уникнути блокування, зокрема з боку Угорщини.

ЄС хоче забути про фінансування України років на два. Україні без різниці чиї це гроші.
26.09.2025 11:56 Відповісти
Так. Віддайте ці гроші кварталу95. Ті просто роз**ть їх та і все.
Отже вибрали кубро щурів - сидять в тилу і ждуть коли ЄС щось дасть.
Потім в той же ЄС крадене і перевезуть. Там вже купа зеленого виводку щурів сидять з відкритими пащами.
26.09.2025 12:23 Відповісти
Для кредиту. А ви українці не забувайте, що "європа з нами", ми "захищаємо мир на континенті", ...
26.09.2025 12:33 Відповісти
 
 