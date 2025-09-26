Дрон-камикадзе РФ попал в автомобиль полиции в Харьковской области: госпитализированы четыре правоохранителя
Утром 26 сентября российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль полиции в Купянском районе Харьковской области.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Купянской РГА Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел около 7:00 вблизи села Васильевка Кондрашевской громады. "В результате попадания в дорожное покрытие FPV-дроном был поврежден служебный автомобиль ППОП ГУНП в Харьковской области", - отметил Канашевич.
По предварительным данным, ранения получили 22, 28, 36 и 46-летние полицейские. Все пострадавшие госпитализированы.
