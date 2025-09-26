Дрон-камікадзе РФ влучив у авто поліції на Харківщині: госпіталізовано чотирьох правоохоронців
Вранці 26 вересня російські війська атакували FPV-дроном автомобіль поліції в Куп’янському районі Харківської області.
Про це повідомив перший заступник голови Куп’янської РДА Андрій Канашевич, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався близько 7:00 поблизу села Василівка Кіндрашівської громади. "Внаслідок влучання в дорожнє покриття FPV-дроном було пошкоджено службовий автомобіль ППОП ГУНП у Харківській області", - зазначив Канашевич.
За попередніми даними, поранення зазнали 22, 28, 36 та 46-річні поліцейські. Усі постраждалі госпіталізовані.
