Болгария заверила Венгрию в сохранении транзита российского газа, - Сийярто

Болгария останется надежным партнером Венгрии в вопросе транзита российского газа, несмотря на заявления о возможном прекращении поставок в 2026 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует в X пресс-секретарь правительства Золтан Ковач, передает Цензор.НЕТ.

Сийярто сообщил, что получил от болгарской стороны заверения: София не поставит Будапешт в "затруднительное положение". Он пояснил, что слова премьер-министра Болгарии Росена Желязкова о прекращении транзита российского газа прозвучали в контексте плана ЕС REPowerEU о постепенном отказе от российских энергоносителей.

По его словам, этот план пока является лишь предложением и не утвержден, а дискуссии продолжаются. Министр также напомнил, что предыдущие попытки Болгарии ввести специальные пошлины на транзит российского газа были заблокированы.

"Действующее правительство Болгарии подтвердило, что Венгрия может рассчитывать на Болгарию как на надежного партнера", - резюмировал Сийярто.

