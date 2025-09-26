УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини Російський газ
380 5

Болгарія запевнила Угорщину у збереженні транзиту російського газу, - Сійярто

сійярто

Болгарія залишиться надійним партнером Угорщини в питанні транзиту російського газу, попри заяви про можливе припинення поставок у 2026 році.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитує у X прессекретар уряду Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ.

Сіярто повідомив, що отримав від болгарської сторони запевнення: Софія не поставить Будапешт у "скрутне становище". Він пояснив, що слова прем’єр-міністра Болгарії Росена Желязкова щодо припинення транзиту російського газу прозвучали в контексті плану ЄС REPowerEU про поступову відмову від російських енергоносіїв.

За його словами, цей план поки що є лише пропозицією і не затверджений, а дискусії тривають. Міністр також нагадав, що попередні спроби Болгарії запровадити спеціальні мита на транзит російського газу були заблоковані.

"Чинний уряд Болгарії підтвердив, що Угорщина може розраховувати на Болгарію як на надійного партнера", - резюмував Сійярто.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Болгарія (804) газ (10653) росія (67998) Сійярто Петер (412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Болгарія то таке. Ви зпочатку з Мадяром домовтеся. Це буде складніше.
показати весь коментар
26.09.2025 12:49 Відповісти
Упороті кліщі навколо брудного ануса мєдвєдя
показати весь коментар
26.09.2025 12:50 Відповісти
Болгарія зробить так, як їй скаже ЄС... а Угорщина їм до одного місця...
показати весь коментар
26.09.2025 12:50 Відповісти
нагадало мем: "ілон маск: альтернативи вугіллю з Донбасу не існує".

так і тут: "сійярто: альтернативи російському газу/нафті/урану не існує" .
показати весь коментар
26.09.2025 12:53 Відповісти
рудого посилають вже навіть такі півники як сіярто.

.
показати весь коментар
26.09.2025 13:04 Відповісти
 
 