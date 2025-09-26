Болгарія запевнила Угорщину у збереженні транзиту російського газу, - Сійярто

Болгарія залишиться надійним партнером Угорщини в питанні транзиту російського газу, попри заяви про можливе припинення поставок у 2026 році.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитує у X прессекретар уряду Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ.

Сіярто повідомив, що отримав від болгарської сторони запевнення: Софія не поставить Будапешт у "скрутне становище". Він пояснив, що слова прем’єр-міністра Болгарії Росена Желязкова щодо припинення транзиту російського газу прозвучали в контексті плану ЄС REPowerEU про поступову відмову від російських енергоносіїв.

За його словами, цей план поки що є лише пропозицією і не затверджений, а дискусії тривають. Міністр також нагадав, що попередні спроби Болгарії запровадити спеціальні мита на транзит російського газу були заблоковані.

"Чинний уряд Болгарії підтвердив, що Угорщина може розраховувати на Болгарію як на надійного партнера", - резюмував Сійярто.

