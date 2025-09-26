Умер кремлевский пропагандист Кеосаян, который находился в коме

Кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян умер.

Об этом сообщила его жена, российская пропагандистка Маргарита Симоньян, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - отметила она.

Напомним, в конце декабря 2024 года Кеосаян попал в больницу и пережил клиническую смерть. Впоследствии он находился в коме.

