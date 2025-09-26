1 983 24
Умер кремлевский пропагандист Кеосаян, который находился в коме
Кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян умер.
Об этом сообщила его жена, российская пропагандистка Маргарита Симоньян, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - отметила она.
Напомним, в конце декабря 2024 года Кеосаян попал в больницу и пережил клиническую смерть. Впоследствии он находился в коме.
Топ комментарии
+1 Олег Шестакович
показать весь комментарий26.09.2025 14:17 Ответить Ссылка
+1 Світлана #580894
показать весь комментарий26.09.2025 14:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Светлая....
Надіємось що воно здохне впродовж кількох років
крепкого здоровья покойному Слава Україні
муженька прикопала.
собі болячку вигадала.
цікаво, куди саме чухне?
парагвай?
камбоджа?
чуйка, залізобетонна!