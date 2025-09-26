РУС
Умер кремлевский пропагандист Кеосаян, который находился в коме

Об этом сообщила его жена, российская пропагандистка Маргарита Симоньян, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - отметила она.

Напомним, в конце декабря 2024 года Кеосаян попал в больницу и пережил клиническую смерть. Впоследствии он находился в коме.

Ця новина не варта навіть того щоб про неї говорити.
26.09.2025 14:17 Ответить
А мені сподобалась..
26.09.2025 14:18 Ответить
Бобриха next
26.09.2025 14:17 Ответить
До якого творця???? До кобзона, чи що??? То поскоріш всі до нього на концерт!!!!
26.09.2025 14:17 Ответить
26.09.2025 14:17 Ответить
26.09.2025 14:18 Ответить
26.09.2025 14:18 Ответить
26.09.2025 14:25 Ответить
Виглядає до себе симоньяншу
26.09.2025 14:19 Ответить
Значить все ж таки є справедливість на землі. Дякую тобі Боженька, що почув мене
26.09.2025 14:19 Ответить
А женушку с собой не прихватил? Без нее никак нельзя.
26.09.2025 14:19 Ответить
Хай в муках здихає
26.09.2025 14:20 Ответить
Яка сумна новина!
26.09.2025 14:19 Ответить
Хорошая пятница!!!!!!
Светлая....
26.09.2025 14:19 Ответить
Якшо враховувати, шо цього кідора створив Сатана, то хай і киздує до свого "творця". На підсмажку.
26.09.2025 14:20 Ответить
Ну що там ***** кажеш такі технології, що можна прожити 130-140 років😁
Надіємось що воно здохне впродовж кількох років
26.09.2025 14:21 Ответить
Чорти прибрали!
26.09.2025 14:22 Ответить
Сегодня ночью Тигран ушел в Ад!
26.09.2025 14:23 Ответить
Translator

крепкого здоровья покойному Слава Україні
26.09.2025 14:23 Ответить
26.09.2025 14:26 Ответить
Якщо серйозно, то помер він ще в той день, коли йому поплахєла. Там мозок тойво. Просто тримали на апаратах, не зрозуміло для чого. Хоча вони і чЛєніна б тримали б під апаратом якби тоді такі були
26.09.2025 14:27 Ответить
мозок у нього помер років з 20 тому
26.09.2025 14:30 Ответить
"Запилорамився", Симоняниха на черзі.
26.09.2025 14:29 Ответить
Не до творця а в пекло пішов.
26.09.2025 14:29 Ответить
боброєдка готується до тотального шухєра.
муженька прикопала.
собі болячку вигадала.
цікаво, куди саме чухне?
парагвай?
камбоджа?

чуйка, залізобетонна!
26.09.2025 14:30 Ответить
Сама відключила, 100%.
26.09.2025 14:30 Ответить
 
 