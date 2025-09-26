Помер кремлівський пропагандист Кеосаян, який перебував у комі

Кремлівський пропагандист Тигран Кеосаян помер.

Про це повідомила його дружина, російська пропагандистка Маргарита Симоньян, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі Тигран відійшов до Творця", - зазначила вона.

Нагадаємо, наприкінціі грудня 2024 року Кеосаян потрапив до лікарні і пережив клінічну смерть. Згодом він перебував у комі.

