УКР
6 326 73

Помер кремлівський пропагандист Кеосаян, який перебував у комі

Про це повідомила його дружина, російська пропагандистка Маргарита Симоньян, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі Тигран відійшов до Творця", - зазначила вона.

Нагадаємо, наприкінціі грудня 2024 року Кеосаян потрапив до лікарні і пережив клінічну смерть. Згодом він перебував у комі.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Топ коментарі
+28
«Матушка, не подведи!»
26.09.2025 14:32 Відповісти
+27
А мені сподобалась..
26.09.2025 14:18 Відповісти
+26
26.09.2025 14:17 Відповісти
26.09.2025 14:17 Відповісти
26.09.2025 14:32 Відповісти
Та шо ж таке. Свято на святі. Так цеж тост. Прости мене Господи, але ти ж бачів, яке воно кончане.
26.09.2025 14:40 Відповісти
"А теперь бобріха !
Я сказал бобріха !"

.
26.09.2025 14:43 Відповісти
До якого творця???? До кобзона, чи що??? То поскоріш всі до нього на концерт!!!!
26.09.2025 14:17 Відповісти
У них свій творець, сатана.
26.09.2025 14:48 Відповісти
Ця новина не варта навіть того щоб про неї говорити.
26.09.2025 14:17 Відповісти
А мені сподобалась..
26.09.2025 14:18 Відповісти
Чому? Хіба те що змовк черговий смердючий смітник не добра новина? Бажаю таких новин більше. Хто наступний?
26.09.2025 14:34 Відповісти
Вы не правы. Это новость-очень важная. Ибо это подонок был одним из столпов путинской пропаганды. Сдох тварь. Только ушёл не к Создателю. Он ушёл к сатане. Жёсткое предупреждение Боброедке.
26.09.2025 14:36 Відповісти
Ну в нього Сатана, до нього й пішов..боброїдка ж не уточнювала))
26.09.2025 14:49 Відповісти
26.09.2025 14:18 Відповісти
26.09.2025 14:25 Відповісти
Виглядає до себе симоньяншу
26.09.2025 14:19 Відповісти
Всі вони собі так тихесенько, бочком, хто інфактиком, а хто рачком там будуть... тихесенько горіти

і буйло прошепоче: "где маи паложенные стопісят, плять ?"

.
26.09.2025 14:49 Відповісти
Значить все ж таки є справедливість на землі. Дякую тобі Боженька, що почув мене
26.09.2025 14:19 Відповісти
А женушку с собой не прихватил? Без нее никак нельзя.
26.09.2025 14:19 Відповісти
Хай в муках здихає
26.09.2025 14:20 Відповісти
та вона бреше як дихає. Як сдохне тоді і відсвяткуємо
26.09.2025 14:36 Відповісти
cимоняншу в пеклі гризтимуть бобри)
26.09.2025 14:44 Відповісти
Яка сумна новина!
26.09.2025 14:19 Відповісти
Хорошая пятница!!!!!!
Светлая....
26.09.2025 14:19 Відповісти
Якшо враховувати, шо цього кідора створив Сатана, то хай і киздує до свого "творця". На підсмажку.
26.09.2025 14:20 Відповісти
Ну що там ***** кажеш такі технології, що можна прожити 130-140 років😁
Надіємось що воно здохне впродовж кількох років
26.09.2025 14:21 Відповісти
Чорти прибрали!
26.09.2025 14:22 Відповісти
Сегодня ночью Тигран ушел в Ад!
26.09.2025 14:23 Відповісти
крепкого здоровья покойному Слава Україні
26.09.2025 14:23 Відповісти
26.09.2025 14:26 Відповісти
Якщо серйозно, то помер він ще в той день, коли йому поплахєла. Там мозок тойво. Просто тримали на апаратах, не зрозуміло для чого. Хоча вони і чЛєніна б тримали б під апаратом якби тоді такі були
26.09.2025 14:27 Відповісти
мозок у нього помер років з 20 тому
26.09.2025 14:30 Відповісти
"Запилорамився", Симоняниха на черзі.
26.09.2025 14:29 Відповісти
Угу..Тепер чорти його будуть пиляти тупою пилкою.
26.09.2025 14:56 Відповісти
Не до творця а в пекло пішов.
26.09.2025 14:29 Відповісти
Так його творець і є в пеклі.
26.09.2025 14:50 Відповісти
боброєдка готується до тотального шухєра.
муженька прикопала.
собі болячку вигадала.
цікаво, куди саме чухне?
парагвай?
камбоджа?

чуйка, залізобетонна!
26.09.2025 14:30 Відповісти
Аргентина. По традиции...
26.09.2025 14:47 Відповісти
Сама відключила, 100%.
26.09.2025 14:30 Відповісти
Гроші закінчилися на рахунку у Кєши. Ось і відключити
26.09.2025 14:31 Відповісти
ніколи б не подумав, шо кобзон є творцем кеосаякі. дивина.
26.09.2025 14:38 Відповісти
Кирпатенькому брехливому Кеосаяну присвячується

"Бобры загрызли Буратино!
Он весь в березовом соку!
Лежит в грязище как скотина!
И дятлы роются в боку!"
26.09.2025 14:39 Відповісти
Це карма.Кажуть "не рий могилу іншому",але таким скотам,як ваша,прости Господи, сімейка і відгул би взяв щоб вирити.Зрозумій,це буде і з тобою,і з Соловйовим (на гівно зійшов від злості),і з Кісельовим Дімоном, з парою Скабєєвих,з Марданом,Норкіним,Карнауховим і з другою пропагандонною сволотою,хай вам чорт.Буде,обов'язково буде.Вона з косою стоїть вже на вашому порозі
26.09.2025 14:40 Відповісти
"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - отметила она.

Та и хер с ним. Это была явная некондиция.
26.09.2025 14:41 Відповісти
Мы будем в Киеве, скорее рано, чем поздно..... Горбатого только могила исправит
26.09.2025 14:42 Відповісти
Не помер, а здох !
26.09.2025 14:44 Відповісти
На концерте кабздона в аду пополнение
26.09.2025 14:45 Відповісти
Карма догнала і Сімоньян. Цицьку вже відпанахали, зараз на хіміотерапії.
26.09.2025 14:47 Відповісти
бог не фраер-он всё видит!
26.09.2025 15:00 Відповісти
Знов безграмотний заголовок! Написати "Zдох" - віра не дозволяє? Вмирають - люди!
26.09.2025 14:47 Відповісти
Ну п`ятниця ж. Будемо святкувати
26.09.2025 14:47 Відповісти
Диви, працює )) Не дарма я пила за його «здоровя»!
26.09.2025 14:50 Відповісти
Соловйову приготуватися ! Пропагандони з мас-медіа закликають вбивати людей ! І собі думають що це так собі минеться…Ні ! У Всевишнього для вас сюрприз !
Ґєббєльсь підтверджує !
Є ще мотузочка, куля… отрута. Чекаємо наступного чи наступну. Там десь вітязевій теж не спиться… скабєєва теж чекає
26.09.2025 14:50 Відповісти
Ну нарешті на одну рашиську мерзоту менше стало ,думаю за ним піде і марго ,а там і до соловйова і скабеєвої дійде черга вся ця погань має здохнути.
26.09.2025 14:52 Відповісти
зав'янув Баклажан. Яка сумна новина 🍾
26.09.2025 14:55 Відповісти
Слезы... слезы радости!)
26.09.2025 14:55 Відповісти
Здохло саМЕ чи наші допомогли ?
26.09.2025 14:55 Відповісти
гори в пеклі, тв@рь!
26.09.2025 14:57 Відповісти
надеюсь что эту мразь черти уже жарят в аду!
26.09.2025 14:59 Відповісти
Світ став чище без цієї нацистської мразоти.
26.09.2025 15:00 Відповісти
Там ще є виродок на цього схожий, забув як звати, Кобздон його теж зачекався
26.09.2025 15:00 Відповісти
Кеосаянукович
26.09.2025 15:01 Відповісти
а мені шкода, що він так швидко помер. Нехай би ще років п"ять під себе срав в комі. бо заслужили.
26.09.2025 15:02 Відповісти
нарешті здохло падло
26.09.2025 15:04 Відповісти
хоч щось хороше на сьогодні
26.09.2025 15:05 Відповісти
Не помер, а здох.
26.09.2025 15:05 Відповісти
издох
26.09.2025 15:08 Відповісти
бог не фраер-он всё видит!а ***** когда ждать в аду?!
26.09.2025 15:06 Відповісти
Говорила ему мама, не гневи бога.. не послушал
26.09.2025 15:08 Відповісти
Пусть теперь там мозги е@ёт.
26.09.2025 15:09 Відповісти
Стовбурові клітини рулять
26.09.2025 15:11 Відповісти
Відійшов до 👹творця👹!
26.09.2025 15:15 Відповісти
что посеешь то пожнешь желал смерти и разрухе другим получи это сам
26.09.2025 15:23 Відповісти
Ушол к кабзону
26.09.2025 15:24 Відповісти
 
 