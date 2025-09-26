6 326 73
Помер кремлівський пропагандист Кеосаян, який перебував у комі
Кремлівський пропагандист Тигран Кеосаян помер.
Про це повідомила його дружина, російська пропагандистка Маргарита Симоньян, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі Тигран відійшов до Творця", - зазначила вона.
Нагадаємо, наприкінціі грудня 2024 року Кеосаян потрапив до лікарні і пережив клінічну смерть. Згодом він перебував у комі.
Топ коментарі
+28 YU ST
показати весь коментар26.09.2025 14:32 Відповісти Посилання
+27 Світлана #580894
показати весь коментар26.09.2025 14:18 Відповісти Посилання
+26 Евгений Пэ
показати весь коментар26.09.2025 14:17 Відповісти Посилання
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я сказал бобріха !"
.
і буйло прошепоче: "где маи паложенные стопісят, плять ?"
.
Светлая....
Надіємось що воно здохне впродовж кількох років
крепкого здоровья покойному Слава Україні
муженька прикопала.
собі болячку вигадала.
цікаво, куди саме чухне?
парагвай?
камбоджа?
чуйка, залізобетонна!
"Бобры загрызли Буратино!
Он весь в березовом соку!
Лежит в грязище как скотина!
И дятлы роются в боку!"
Та и хер с ним. Это была явная некондиция.
Ґєббєльсь підтверджує !
Є ще мотузочка, куля… отрута. Чекаємо наступного чи наступну. Там десь вітязевій теж не спиться… скабєєва теж чекає